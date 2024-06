Un banquillo que quema

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene que darle forma al nuevo proyecto para la temporada 2024-2025 en Segunda Federación y la primera piedra debe ser la contratación del nuevo entrenador, el que tome el relevo de Javi Moreno en el banquillo rojillo. La banqueta de Los Pajaritos ha experimentado demasiados movimientos desde que en 2018 Football Newco se hizo con la propiedad del club. Hasta un total de nueve entrenadores han desfilado en estas últimas seis temporadas, siendo Diego Martínez el que más tiempo ha estado en el cargo, un total de 15 meses.

El banquillo del Numancia quema y mucho a tenor de las idas y venidas de técnicos desde que en el año 2018 llegó la nueva propiedad al club con la venta de las acciones de Francisco Rubio. López Garai, Luis Carrión, Manix Mandiola, Álex Huerta, Diego Marínez, Iñaki Bea, Pablo Ayuso y Javi Moreno forman el ramillete de entrenadores que ha llevado el timón del equipo. A esta lista hay que unir nada menos que cuatro directores deportivos en los últimos seis años.

Demasiados nombres propios que reflejan que el Numancia no está dando con la tecla en los últimos proyectos, pasando del fútbol profesional a la cuarta categoría del balompié español. En estas seis campañas, dos militó en Segunda División, una en la extinta Segunda B, dos en Segunda Federación y una temporada en Primera Federación.

El 'baile' de entrenadores arrancaba en aquella primera campaña de Football Newco en el Numancia cuando Aritz López Garai no continuaba en el banquillo a la finalización del curso 2018-2019 a pesar de conseguir la permanencia en Segunda División. La apuesta fue por Luis Carrión para el ejercicio siguiente (2019-2020) y el desenlace en la temporada del Covid no pudo ser más negativo ya que se bajaba a Segunda B después de más de dos décadas en el fútbol profesional.

Ya en Segunda B se confiaba en un veterano y experimentado Manix Mandiola para regresar a Segunda División y la apuesta no pudo salir peor ya que el vasco era cesado al inicio de la segunda vuelta tras perder en el campo del Marino de Luanco en el mes de enero. Álex Huerta, su segundo, tomaba el relevo y, aunque el equipo reaccionó, no fue capaz de mantenerse en la que iba a ser nueva Primera Federación. El Numancia caía a la Segunda Federación para pagar el peaje de la reestructuración de las categorías no profesionales.

Diego Martínez era el elegido para subir al Numancia a Primera Federación para cumplir con el objetivo marcado a la finalización de la Liga 2021-2022. El míster riojano se ganaba la continuidad en el banquillo para el siguiente ejercicio en Primera Federación, aunque duró poco más de tres meses en el cargo ya que en noviembre de 2022 era cesado tras caer 4-1 en el campo del Atlético Baleares. Diego Martínez había estado 15 meses en el cargo para salir del club tras la jornada once cuando ni siquiera el Numancia estaba en puestos de descenso.

Iñaki Bea llegaba al cargo y tras unos buenos comienzos el Numancia fue a menos para ser cesado cuando sólo quedaban cuatro jornadas de Liga. Pablo Ayuso fue nombrado entrenador, aunque ya era demasiado tarde para que reaccionase un conjunto rojillo que iba en picado a la Segunda Federación.

El Numancia bajaba y llegaba Javi Moreno en el mes de julio del año pasado con el ascenso entre ceja y ceja. El valenciano se convertía en el noveno entrenador de los últimos seis años. El Numancia tiene ahora el reto de dar con la tecla para contratar a un técnico que devuelva a los rojillos a Primera Federación.

Cuatro directores deportivos

Nueve entrenadores y cuatro directores deportivos desde 2018 que dan una idea de que el proyecto numantino no ha estado demasiado claro en estos años. César Palacios era cesado en el verano del 2020 y recalaba en el cargo Fernando Alonso con el objetivo de ascender de Segunda B.. Se fracasó en el intento y la apuesta fue la de Rubén Andrés. Con este último se subía a Primera Federación, aunque un año después se descendía. Rubén Andrés salía del club y el verano pasado era Álex Huerta el responsable de la parcela deportiva. Una temporada que acaba de finalizar con el mal sabor de boca de ver trucado el ascenso.