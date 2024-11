Aitor Calle, sancionado con un partido

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha sido sancionado con un partido tras su expulsión en el transcurso del encuentro ante el Rayo Cantabria por doble amarilla. Esto implica que el preparador vizcaíno no va a poder sentarse este sábado en el compromiso ante el Real Ávila.

El colegiado del encuentro del pasado domingo en Los Pajaritos adscrito al Comité Territorial Vasco, Jorge Rubio Ortega, expulsó al entrenador numantino por doble tarjeta amarilla, la segunda en el minuto 27, por "realizar decisiones de carácter técnico a una de mis decisiones", según refleja el acta arbitral.

En base a lo reflejado en el acta, el Juez Único de Competición imponía una sanción al preparador rojillo en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario.

Aitor Calle ya señaló a la finalización del choque ante el Rayo Cantabria que en la primera cartulina el colegiado señaló lo único que no podía señalar, falta de Rubén Sanchidrián. "La primera es cierto que estaba protestando la acción de Sanchi aunque no puedo entender esa falta aunque la vea 200 veces. Respecto a la segunda no entiendo la tarjeta porque le estaba aplaudiendo a Delgado (Cristian)en una acción en banda. Le estaba diciendo fenómeno por la presión que estaba haciendo y la línea le ha dicho expúlsale y me han echado. Me parece totalmente injusto", indicaba Aitor Calle sobre la doble amonestación a la finalización del encuentro.

Por otra parte, el Real Ávila no podrá contar para el encuentro del sábado con Fer Díaz. El jugador de banda vio ante la Gimnástica Torrelavega su quinta tarjeta amarilla de la temporada por lo que tiene que cumplir un encuentro de sanción.