El Numancia firma en Ejea su primer empate

El CD Numancia firmó este miércoles en Ejea de los Caballeros su primer empate de la pretemporada, 1-1 en el sexto encuentro de preparación, ante la SD Ejea, en el camino programado para su puesta a punto antes del arranque liguero el primer fin de semana de septiembre. Un gol de Dani García en el ecuador de la segunda parte adelantó al grupo de Abel Segovia, que no varió su línea de actuación mostrada en todos los amistosos disputados.

El técnico numantino repartió de nuevo minutos entre los jugadores desplazados sin conceder un encuentro completo a ninguno. Reparto de esfuerzos. Por el contrario, en el estadio aragonés de Luchán se incorporaron a la suma de tiempo de juego los dos últimos refuerzos firmados por el club soriano, Berto González y Jannick Buyla. Sus primeros veinte minutos como rojillos.

Dani García entró en la segunda parte, a la hora de juego, y unos minutos más tarde adelantó al Numancia. El gol rojillo lo contrarrestó Óscar Jiménez en la recta final del duelo. El conjunto soriano se acercó al gol en acciones de Carlos Gutiérrez con un remate de cabeza en una jugada a balón parado en la ejecución de un saque de esquina, de Dani García, previo a su tanto, o de Godson, en la primera mitad, con un lanzamiento por encima de la portería defendida por el exmeta numantino, Dorronsoro.

Final con empate y a la espera del próximo compromiso, este viernes en Ágreda, 19.00 horas ante la SD Tarazona.