El CD Numancia se mide en Ágreda a la SD Tarazona

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Intensa semana para el CD Numancia con la disputa de dos encuentros de pretemporada. Si el pasado miércoles los sorianos se desplazaban hasta la localidad aragonesa de Ejea de los Caballeros para medirse al conjunto local (el choque acabó en tablas, 1-1), en esta ocasión regresan a la provincia en lo que será su séptimo partido de preparación antes del arranque del campeonato liguero (6-7 de septiembre).

Los dirigidos por Abel Segovia juegan en el campo de La Arquilla de Ágreda ante la SD Tarazona (19.00 horas). Si para el cuadro numantino es el penúltimo amistoso (el 30 de agosto se medirá en El Burgo de Osma al Deportivo Alavés B), para los turiasonenses será el último examen antes de iniciar la temporada oficial en el Grupo 2 de la Primera Federación, previsto para el próximo fin de semana.

El técnico volverá a repartir minutos de juego entre los futbolistas de la plantilla. De momento, aunque los resultados en pretemporada no dejan de ser anecdóticos, el CD Numancia ha logrado tres triunfos, (ante SD Almazán, UD Logroñés y Real Valladolid Promesas), un empate (SD Ejea) y dos derrotas (CD Guadalajara y Utebo CF). Contabiliza nueve goles a favor, y un total de ocho en contra.