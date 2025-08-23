La SD Tarazona supera al Numancia

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

Tercera derrota, 0-1, en la séptima cita del Numancia en su trayecto de preparación del nuevo proyecto de Abel Segovia. La SD Tarazona superó al conjunto soriano con un gol de Castroverde en un lanzamiento directo antes del final de la primera parte.

El conjunto aragonés, de una categoría superior (Primera Federación), aguantó el marcador a lo largo de la reanudación sin que el Numancia neutralizara la desventaja. De Frutos se acercó a esa posibilidad con un cabezazo en un lanzamiento desde la esquina, otra jugada a balón parado, que encontró la respuesta de Josele. Por la SD Tarazona, Castroverde y Busi protagonizaron dos acciones ofensivas sin fruto para ampliar la distancia en el marcador.

Abel Segovia repitió la fórmula de distribuir los minutos de juego sin que de nuevo ninguno de sus efectivos sumara un partido completo. Todos los jugadores acumulan tiempo de juego antes del inicio de la competición, como es el caso de Juancho, inédito desde su primera aparición en Arcos de Jalón. El punta sumó ayer 20 minutos antes de dejar su puesto a Dani García.

Jannick Buyla y Berto también comparecieron en La Arquilla con el objetivo de acoplarse a las exigencias del estilo del cuerpo técnico, una vez se han incorporado a la disciplina del equipo en las últimas fechas. Contarán con otras dos oportunidades más de llevar todo lo trabajado al escenario de un partido de preparación.

El Conquense y el Alavés B serán las siguientes pruebas para todos los efectivos numantinos, que acumulan minutos sobre sus piernas pero sin disputar todavía un partido completo.