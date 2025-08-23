Abel Segovia muestra escasas pistas del once del Numancia

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del Numancia, Abel Segovia, ha mostrado escasas pistas de un posible once para el inicio de la Liga el primer fin de semana de septiembre durante los ensayos de pretemporada. El técnico rojillo se ha mantenido fiel a su intención de repartir minutos de juego entre todos los efectivos utilizados, sin conceder un partido completo (90 minutos) a ninguno para distribuir las cargas de esfuerzos, incidir en los automatismos, contribuir al acople entre sus jugadores, mejorar el estado físico, insistir en el estilo de juego y la táctica diseñada o preparar la estrategia y las jugadas a balón parado, parte capital de las posibilidades numantinas en el futuro de la competición liguera, entre otros aspectos.

De los 630 minutos totales en los siete encuentros de preparación disputados hasta la fecha, los que más han participado se aproximan a los 400, como cifra de referencia, sin superar esa frontera. Todavía restan 180 minutos para completar el recorrido de preparación proyectado por el cuerpo técnico.

De un posible once, de momento, nada. Se observan ciertas pistas en las diferentes alineaciones con sus combinaciones, las parejas de juego, las posiciones en las líneas del campo, las actuaciones de los protagonistas, las ausencias por problemas físicos y los sustitutos elegidos, la incorporación de los últimos refuerzos, la aportación de los meritorios de la cantera... todo dirigido a llegar en las mejores condiciones al partido de Villaviciosa ante el Lealtad. Todos enchufados a falta de dos compromisos de preparación para completar la pretemporada, frente al Conquense y el Alavés B.

En la portería, Joel Jiménez y Miguel Ángel Abad pugnan por debutar como titulares. Joel se asoma un peldaño por encima que su compañero. Para el lateral derecho, la competencia entre Marcos Sánchez y Alain García está abierta. Sus minutos acumulados son parejos, al igual que entre Javi Bonilla y Fermín Ruiz en el lateral izquierdo. Para el eje de la defensa, Abel Segovia ha utilizado de manera constante a Carlos Gutiérrez, De Frutos, Ian Olivera y Danese. Las combinaciones entre ellos han guiado las alineaciones del técnico, consciente de que a lo largo de la temporada deberán mezclarse. En las dos últimas citas ha juntado a Carlos Gutiérrez y Danese, por un lado, y a De Frutos e Ian Olivera, por otro. Tampoco demuestra nada en una fase constante de pruebas.

En el centro del campo, Moustapha, Cristian Delgado y Néstor Lucas acaparan los minutos en las probaturas. La incorporación reciente de Jannick Buyla amplía las opciones en las futuras alineaciones. En las bandas y el ataque la competencia es evidente y alta. Jugadores como Álex Gil, Héctor Peña, Dani García, Hugo Matos, Jony, Godson, Berto o Juancho se disputan varios puestos determinantes. De los que marcan las diferencias. A este grupo se le añaden los meritorios con un papel protagonista en la pretemporada: Iván Niño, Neves, Miñana o Angelo. Todo queda aún en el aire cuando restan dos semanas de preparación. Las posibilidades son amplias y más cuando no se ofrecen apenas pistas.