Marcos Sánchez y Hugo Matos opositan para entrar en el once del Numancia

El C.D. Numancia continúa preparando el partido de la tercera jornada en el campo del Bergantiños de este domingo y de cara al posible once inicial dos jugadores como Marcos Sánchez y Hugo Matos hacían méritos ante el Rayo Cantabria para formar parte del mismo. Ambos debutaban el pasado fin de semana con la camiseta rojilla ofreciendo muy buenas sensaciones por la banda derecha cuando saltaron al césped de Los Pajaritos en el arranque de la segunda parte.

Marcos Sánchez y Hugo Matos son sub 23 y, después de no disfrutar de ni un solo minuto en Villaviciosa ante el Lealtad, se estrenaban como numantinos en la segunda jornada supliendo a Alain García y Álex Gil, respectivamente. Abel Segovia cambiaba toda la banda derecha y el Numancia creció por esa zona del campo teniendo gran protagonismo en las acciones ofensivas de los sorianos. Un crecimiento que desencadenó en el gol de la victoria numantina en el minuto 66 que materializaba Héctor Peña.

Héctor Peña finalizaba con gran talento una jugada que nacía en una apertura de Buyla sobre Marcos Sánchez, que profundizaba sobre Hugo Matos que con un taconazo de mucha calidad asistía al goleador rojillo. Un golazo generado por el costado derecho, zona que sería una fuga de aguas para la defensa del filial racinguista.

Marcos y Hugo se entendieron muy bien para ser una pesadilla en los segundos 45 minutos. Una dupla que confirma que este Numancia tiene un fondo de armario bastante generoso.

Marcos Sánchez se tendrá que disputar la titularidad con Alain García, un lateral diestro con otras características y que posiblemente sea más fiable en las labores defensivas. El primero ofrece más cosas en ataque siendo un futbolista al que le gusta llegar muy cerca de la línea de fondo. Hugo Matos, por su parte, es un extremo con mucha movilidad, de esos que agita los encuentros y que puede llegar a ser un 'dolor de muelas' para su par.

Habrá que ver cuál es la idea de Abel Segovia a la hora de darle forma a la alineación del Numancia en Carballo, si apuesta por un equipo más conservador como el de la primera jornada en el feudo del Lealtad o por el contrario diseña un once más ofensivo como el que jugó el domingo pasado en Los Pajaritos.

De cara a este compromiso ante el Bergantinos, Segovia recupera a De Frutos una vez que el defensa cumpliera un partido de sanción por la tarjeta roja que veía en la primera jornada. Una opción más para un eje de la zaga que, en principio, no debería sufrir cambios ya que con Carlos Gutiérrez al cien por cien el perfil derecho estaría cubierto y Danese continuaría por la izquierda.

Bergantiños

El Bergantiños sólo ha sumado un punto en las dos jornadas disputadas producto del empate en casa a dos en el estreno ante el Salamanca. El pasado fin de semana perdía 2-1 en el feudo del Real Ávila después de adelantarse en el marcador en los primeros compases del choque en el Adolfo Suárez.

El equipo gallego llegará al domingo con la 'resaca' de su clasificación para los cuartos de final de la Copa Federación tras eliminar al Estradense en un partido que se decidía en la prórroga. Un esfuerzo extra que podría pasar factura al Bergantiños ante el Numancia. El Ourense será el siguiente rival de Bergantiños en la Copa Federación y el que salga vencedor se meterá en la Copa del Rey.

En las filas del Bergantiños milita el ex numantino Nacho Pastor, que jugó en Los Pajaritos en desde enero de 2023 hasta final de temporada en la que los sorianos se veían privados del ascenso en el campo del Yeclano. Nacho Pastor fue uno de los refuerzos del Numancia en el mercado de invierno.

El Numancia jugará el domingo en un campo de hierba artificial como es As Eiroas que conoce de la temporada pasada cuando empataba a uno en la cuarta jornada liguera. El Bergantiños se adelantaba en el marcador y era Jony el que lograba las tablas definitivas en la recta final del choque.