El Numancia no pasa de un pobre empate ante el colista y ya está a diez puntos del ascenso directo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no pudo con el colista Sámano y se tuvo que conformar con un pobre y preocupante empate a cero que lo deja a diez puntos de la primera posición de ascenso directo. Un Numancia sin ideas que fue despedido de Los Pajaritos con música de viento y que confirmó que se encuentra en una situación crítica cuando la competición apenas ha cumplido mes y medio. Un empate y gracias ya que el Sámano hizo más méritos que los sorianos para haber ganado el encuentro. Lo vivido ante el Sarriana no fue un accidente para ratificar que este proyecto capitaneado por Abel Segovia no acaba de funcionar.

Minirevolución en el once del Numancia con varias novedades, entre las que sobresalía el cambio en la portería con la titularidad de Miguel Ángel Abad en detrimento de Joel Jiménez. Estreno bajo los tres palos y un centro de la defensa en el que aparecía Moustapha en lugar de Danese. Una zaga en la que también era novedosa la titularidad de Alain García en un lateral derecho del que se caía Marcos Sánchez. Cristian Delgado y Buyla formaron en el centro del campo en el doble pivote que guardaba las espaldas al cuarto ofensivo integrado por Héctor Peña, Juancho, Dani García y Jony.

Para el Numancia lo mejor de la primera parte fue el resultado ante un Sámano que hasta en tres ocasiones perdonó la vida a una defensa de papel de los locales, que en ataque sólo se asomaron con un disparo con la zurda de Héctor Peña que buscaba la escuadra de Hodei. Un Numancia preocupante y alarmante que no podía con un colista que mereció algo más que el empate sin goles en los primeros 45 minutos de Los Pajaritos.

Los rojillos completaron una mala primera mitad que fue la continuidad de los penosos últimos 30 minutos de Sarria. Cuando el Numancia tenía el balón carecía de ideas y abusaba del juego horizontal, y cuando no lo tenía sufría más de la cuenta ante un recién ascendido y que llegaba a Soria como colista.

El Sámano saltó al césped de Los Pajaritos preparado para neutralizar a un conjunto soriano que en los primeros minutos se suponía que iba a salir a por todas. Los cántabros pronto vieron que podían hacer daño a los locales y pasado el cuarto hora de partido Fermín salvaba lo muebles al evitar en la misma línea de gol el 0-1. Una acción de Diego Marta que superaba por arriba a Miguel Ángel Abad y cuando el balón buscaba la red rojilla aparecía milagrosamente Fermín en la línea de cal. En el saque de esquina posterior se anulaba un gol a los visitantes por supuesta falta de uno de sus atacantes. Susto de los gordos para un Numancia que no carburaba y que pecaba de lentitud en la creación.

El equipo de Abel Segovia no tenía ideas y sólo le hacía daño al Sámano en una contra bien llevada por Juancho que asiste a Héctor Peña para que el zurdo disparase con intención buscando la escuadra. Escaso bagaje ofensivo para los locales en la primera media hora de juego.

Era un querer y no poder ante un Sámano que fue a más y que sólo su inocencia en ataque el impedía irse con ventaja en el marcador al tiempo de descanso. Castillo con un disparo cruzado y César Junior merodearon el gol ante una defensa numantina trasparente y que con muy poco se desordenaba para estar a merced de su rival. Mucho tenía que mejorar el Numancia para mantener el pleno en Los Pajaritos.

No mejoró nada un conjunto rojillo que en la reanudación casi ni inquietó el marco de Hodei. El juego embarullado y plano era la tónica de los numantinos, que no creaban peligro por las bandas. Héctor Peña, que en el primer acto había sido de los más aceptable, desparecía en combate y la poca chispa del Numancia desaparecía.

Dani García obligaba a la primera parada de Hodei cuando se cumplía el minuto 54 y casi acto seguido era Jony el que medía al meta visitante. Pero fueron dos acciones puntuales porque el Numancia no existía mientras la afición de Los Pajaritos se impacientaban definitivamente. A diez minutos para el final Hugo Matos disponía de la mejor ocasión rojilla que desbarataba Hodei. Ya hasta el final nada de los locales en un partido que, sintomáticamente, iba a morir en el área numantina. Ver para creer. El Numancia era incapaz de ganar a un adversario que llegaba a Los Pajaritos como víctima propiciatoria y al que sólo le faltó un poco de acierto y de calidad en los últimos metros para llevarse los tres puntos.