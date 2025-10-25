El Numancia busca en Luanco su primera victoria fuera para continuar con la escalada en la tabla

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia visita al Marino de Luanco con la clara intención de estrenar su casillero de victorias como visitante para así intentar recortar distancias con el liderato y, de paso, pisar las posiciones de play off de ascenso. Los números de los rojillos fuera son muy negativos y visitarán a un rival que no ha perdido ante sus aficionados. La etapa de Ángel Rodríguez en las filas numantinas necesita de la continuidad de alegrías para mirar el horizonte con ambición y confianza.

El nuevo entrenador ha traído un soplo de aire fresco a un equipo que en el último desplazamiento al campo de la Sarriana mostró todas sus carencias defensivas para encajar cuatro goles ante un recién ascendido. Ángel Rodríguez quiere más fiabilidad defensiva y este sábado en Miramar no se pueden cometer los errores del pasado para tener opciones de conseguir el que sería el primer triunfo lejos de Los Pajaritos.

Este Numancia tiene que creerse que es el gran favorito para alcanzar el ascenso directo y una victoria en Luanco podría ser definitivamente un punto de inflexión para pelear por la primera plaza. Y es que el escenario es complicado para los conjuntos que lo visitan ya que el Marino suele ser un equipo muy fiable como local a lo largo de las últimas temporadas. En la presente campaña ha jugado tres partidos en casa con un balance de un triunfo y dos empates. El Numancia quiere ser el primero en asaltar Miramar.

Los rojillos han suspendido en sus tres desplazamientos en los que apenas se pueden llevar a la boca el punto logrado en la primera jornada en el terreno de juego de Lealtad. Tres viajes con sólo un empate y dos claras y dolorosas derrotas en los campos del Bergantiños y de la Sarriana. Marcadores a domicilio que han distanciado al Numancia de la deseada primera plaza y que fueron la tumba de Abel Segovia en el banquillo de Los Pajaritos.

El Numancia quiere poner fin al mes de octubre encadenando dos triunfos para llegar a la cifra de 14 puntos. Eso sí, la misión en Luanco no será nada sencilla ya que Miramar se les resiste a los sorianos en sus dos anteriores visitas en las que regresaron con sendos 1-0 en contra. A la tercera esperan que sea la vencida ante un Marino que el pasado fin de semana empataba a un gol en el feudo del Oviedo Vetusta. Los asturianos suman doce puntos y desde la primera jornada en la que cayeron por la mínima ante el Rayo Cantabria no conocen la derrota.