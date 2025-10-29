Copa del Rey: Numancia 3 - Arenas de Getxo 0. Revivimos en fotos el partidazo

El equipo rojillo vence y pasa de rondaMARIO TEJEDOR

La nueva mano en el banquillo a cargo de Ángel Rodríguez sigue notándose y el equipo soriano golea al Arenas de Getxo, un histórico que actualmente milita una categoría por encima del Numancia.

Goles de Bonilla de penalti, Juancho y un Jony al que no se le gastan las balas sirven más que de sobra para confirmar unas buenas sensaciones y volver a ilusionar a la parroquia rojilla.