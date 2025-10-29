Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Copa del Rey

Copa del Rey: Numancia 3 - Arenas de Getxo 0. Revivimos en fotos el partidazo

Un Numancia inimaginable hace apenas 15 días vence 3-0 a un rival de superior categoría y pasa a la próxima ronda de la Copa del Rey

MARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

La nueva mano en el banquillo a cargo de Ángel Rodríguez sigue notándose y el equipo soriano golea al Arenas de Getxo, un histórico que actualmente milita una categoría por encima del Numancia.

Goles de Bonilla de penalti, Juancho y un Jony al que no se le gastan las balas sirven más que de sobra para confirmar unas buenas sensaciones y volver a ilusionar a la parroquia rojilla.

