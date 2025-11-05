El Numancia quiere ser el primero en conquistar el Adolfo Suárez de Ávila

El Numancia lograba en Luanco la primera victoria del curso a domicilio y ahora quiere ser el primero en vencer en Ávila esta temporada.Área 11

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Numancia regresaba este miércoles a los entrenamientos para preparar la visita al Real Ávila en el que será uno de esos partidos en los que la lucha sobre el terreno de juego se antoja fundamental para sumar los tres puntos. El conjunto soriano se encontrará con un rival que en su campo no conoce la derrota en los cuatro encuentros que ha disputado como local. Los sorianos quieren ser los primeros en asaltar el Adolfo Suárez y así dar continuidad a su sobresaliente racha desde que Ángel Rodríguez tomó las riendas del banquillo.

Un Real Ávila rocoso ante sus aficionados con sólo tres goles encajados en cuatro partidos. El equipo encarnado suma tres victorias en casa y un empate. Los abulenses se imponían al Bergantiños por 2-1, ganaban 1-0 al Lealtad y 3-2 al Sámano. El empate llegaba frente al Oviedo Vetusta en un choque que finalizaba con igualada a uno.

La décima jornada se presenta como una importante prueba de fuego para el Numancia ya que se desplaza a un escenario complicado en lo que será un nuevo derbi castellano y leonés en este Grupo 1 de la Segunda Federación. El Real Ávila, además, llegará herido tras su derrota en el campo de la UD Sarriana y ante sus aficionados buscará reencontrarse con los buenos resultados.

El Numancia, por su parte, quiere seguir embalado hacia el liderato, puesto que tiene a sólo dos puntos des distancia después de las tres victorias seguidas contra Salamanca, Marino de Luanco y Valladolid Promesas.

Han sido tres jornadas propicias desde la llegada de Ángel Rodríguez como entrenador ya que el Fabril estaba a diez puntos de distancia y ahora sólo tiene una renta de dos desde su condición de líder. El filial del Deportivo de la Coruña sólo ha sumado un punto de los últimos nueve después de haber hecho pleno en las seis primeras jornadas.

El Numancia buscará el triunfo en Ávila para incluso tener la opción de auparse a la primera plaza. Además de ganar tendrían que pinchar Fabril, Oviedo Vetusta, Segoviana y Bergantiños, los conjuntos que le preceden en la tabla.