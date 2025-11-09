El Numancia quiere seguir con su ascenso ganando en el fortín del Real Ávila

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia afronta el segundo derbi regional consecutivo con la visita a un Real Ávila que no conoce la derrota como local y que se presenta como un rival directo para ocupar las primeras plazas de la clasificación. Un partidazo con todos los alicientes en el Adolfo Suárez que mide la escalada de los rojillos desde que Ángel Rodríguez tomó las riendas del banquillo de Los Pajaritos. El reto de los numantinos es mirar de cerca un primer puesto que está muy cotizado en este Grupo 1 de Segunda Federación.

Este Numancia ha vuelto a ilusionar a sus aficionados y en Ávila tendrá un test importante para calibrar a un equipo que nada tiene que ver con el que arrancó la Liga. La intensidad, el compromiso y la verticalidad son las señas de identidad de un equipo rojillo que desde la llegada de Ángel Rodríguez es otro y que hace quince días ponía fin a su sequía de victorias como visitante.

En Luanco se vio a un Numancia con capacidad de aguantar el resultado ante un Marino que apretó hasta el final del partido. En Ávila también tendrá que lidiar con un conjunto abulense que tiene en el Adolfo Suárez un auténtico fortín y en el que no conoce la derrota. Sólo ha cedido un empate como local y el Numancia quiere ser el primero en derribar la muralla del equipo encarnado.

Ganar en Ávila supondría otro espaldarazo para los sorianos en un último mes de competición en el que también se lograba la clasificación para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Este Numancia cada vez cree más en sus posibilidades y el pasado domingo ante el Valladolid Promesas se vio a un equipo que va a por todas y al que va a ser muy complicado que se le haga hincar la rodilla.

La racha de Ángel Rodríguez desde que llegó al banquillo lo dice todo con cuatro partidos y cuatro victorias. Estreno con triunfo ante el Salamanca y continuidad de victorias ante Marino, Arenas de Getxo en la Copa del Rey y Valladolid Promesas. En Ávila se buscará la veintena de puntos para seguir con el pleno de Ángel Rodríguez, un técnico que ha cambiado la cara del Numancia.