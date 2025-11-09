Ángel Rodríguez: "El gol de Dani García era válido"

Publicado por Área 11 Ávila Creado: Actualizado:

"El gol anulado a Dani García a mí me parece que era gol. Lo hemos podido ver en la tablet y era gol, no había fuera de juego. Tuvo que subir al marcador, pero es algo en lo que ya no podemos hacer nada". Así valoró el entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, la acción polémica del partido en el tiempo de prolongación que le pudo dar la victoria al conjunto rojillo.

"Hemos planteado el partido para que pasaran pocas cosas. Veníamos con muchas bajas y teníamos enfrente a un rival que está haciendo las cosas muy bien y nos podía poner en dificultades. Al final nuestro plan de partido nos ha salido bien y estoy satisfecho con el punto que nos llevamos". Ese era el análisis de Ángel Rodríguez sobre el empate logrado en el Estadio Adolfo Suárez de Ávila.

"Ellos han tenido más posesión del balón, pero no hemos permitido que fueran claros dominadores. Es verdad que en la segunda parte que ellos han tenido un par de oportunidades, pero nosotras también habríamos podido marcar en la de Juancho", añadía el míster numantino.

"Prefiero quedarme con las cosas positivas, hemos hecho un buen partido pese a llegar aquí con seis bajas. Si queremos estar cada vez más cerca de arriba tenemos que saber valorar que cuando no podemos ganar, al menos tampoco perdemos", finalizaba el míster rojillo.

Entrenador del Ávila: "Se nos han escapado dos puntos"

«Es cierto que ha sido un partido en el que han ocurrido pocas cosas. Ellos nos han sorprendido un poco con la alineación, porqué no habían jugado todavía antes con cinco detrás. es también una señal que algo bien estamos haciendo, el Numancia es un gigante de la categoría y si se ha resguardado tanto es porqué nos tenía mucho respeto». Estas eran las primeras palabras de Marc García. El entrenador se mostró satisfecho con el rendimiento de sus hombres, aunque vio corto el empate por los méritos de su equipo.

«En la segunda mitad creo que hemos estado mejor. Hemos inclinado más el campo hacia su portería y hemos tenido un par de ocasiones para llevarnos el partido. No puedo dar por bueno el empate porqué nosotros intentamos generar un ambiente en el que solo nos valga ganar sea quien sea el rival, especialmente aquí en casa. Por ello tengo la sensación que hoy se nos han escapado dos puntos, aunque también creo que el punto que hemos sumado nos sabrá mejor con el paso de las horas».

"A nivel de clasificación es muy pronto para sacar conclusión. Creo que podríamos llevar tres o cuatro puntos más, pero eso tampoco querría decir mucho porqué queda mucho por delante». El Real Ávila es sexto en la clasificación con 18 puntos, los mismos que suma el Numancia que es el equipo que marca la promoción de ascenso.