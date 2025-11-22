Burgos 0 - CD Numancia 1. Las fotos de la victoria a domicilio de los sorianos

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Berto, que llevaba pocos minutos sobre el césped, marcó un gol cuando los sorianos ya contaban con dejarse otros dos puntos por el camino, pero la calidad del asturiano sirvió para cambiar los rostros y afrontarla vuelta a Soria con otro talante.

El equipo rojillo se aúpa hasta la quinta plaza a 3 puntos del líder, a espera de los resultados de sus rivales.