Burgos 0 - CD Numancia 1. Las fotos de la victoria a domicilio de los sorianos

Premio a la mejoría de los numantinos tras el descanso, el gol llegó en las postrimerías del encuentro gracias a un recien salido Berto

Victoria 'in extremis' del Numancia

Victoria 'in extremis' del NumanciaAREA 11

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Berto, que llevaba pocos minutos sobre el césped, marcó un gol cuando los sorianos ya contaban con dejarse otros dos puntos por el camino, pero la calidad del asturiano sirvió para cambiar los rostros y afrontarla vuelta a Soria con otro talante.

El equipo rojillo se aúpa hasta la quinta plaza a 3 puntos del líder, a espera de los resultados de sus rivales.

