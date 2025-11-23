El Numancia suma los primeros puntos de la temporada fraguados desde el banquillo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez quería "más jugadores para la causa" y en Burgos los ha empezado a encontrar en un partido en el que la victoria del C.D. Numancia se fraguó desde el banquillo con la aportación de dos jugadores como Berto y Álex Gil. Suplentes ante el filial burgalés y claros protagonistas de los primeros puntos que logra esta temporada el equipo numantino gracias a futbolistas de refresco. La importancia del fondo de armario para cualquier conjunto que quiera cumplir con los objetivos marcados.

«Hemos tenido mimbres nuevos y hay jugadores que empiezan a aparecer. Hay jugadores que nos van aportando. Ha sido una pena el contratiempo en el abductor de Héctor Peña. La buena noticia ha sido Berto con su gol. Todos van a tener minutos porque tendremos tres partidos entre semana. El equipo tiene que dar la talla y estar al nivel». Estas fueron las declaraciones del entrenador rojillo en Castañares ya con los tres puntos en el bolsillo. Y es que Ángel Rodríguez sabe que a lo largo del curso va a necesitar de toda su plantilla para alcanzar el codiciado primer puesto que da derecho al ascenso directo.

Hasta esta jornada decimosegunda la rédito que había tenido el Numancia con los futbolistas que entraban al terreno de juego desde le banquillo había sido escaso e incluso casi nulo. En Burgos fueron los suplentes los que desequilibraron la balanza con un gol que nació de la conexión entre Álex Gil y Berto. El primero dio el pase y el segundo definió a la perfección ante el marco defendido por el burgalés Marca Monedero.

Berto se estrenaba como goleador numantino tras unos primeros meses de competición complicados en los que una fascitis plantar no le ha dejado rendir como se esperaba de él. Muchos partidos fuera de la convocatoria por esta lesión y sólo cinco partidos disputados siempre entrando desde el banquillo. El asturiano poco a poco va recuperando sensaciones y su siguiente paso tiene que ser hacerse con la titularidad.

Y es que Berto se puede considerar como el fichaje estrella del Numancia el pasado verano. El jugador que por su calidad tenía que marcar las diferencias en la línea ofensiva rojilla. La acción del gol que dio el triunfo ante el Burgos Promesas confirma que Berto tiene que ser ese futbolista diferencial. Gran control del balón tras el envío de Álex Gil y mejor definición.

Ángel Rodríguez espera mucho de un Berto al que conoce a la perfección de su etapa en el cuerpo técnico del Sporting de Gijón. El míster leonés ya ensalzó la calidad del asturiano en los metros finales y el sábado en Castañares Berto no dejó en mal lugar a su técnico.

Álex Gil, otro de los refuerzos importantes del Numancia en el mercado estival, también debe dar un paso al frente y tal vez ante el Burgos Promesas se empezó a ver la versión esperada de un jugador de banda que tiene que ser desequilibrante. Álex Gil ha participado en los doce encuentro de Liga disputados, aunque sólo en tres ha sido titular.