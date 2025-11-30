La pegada del Numancia marca las diferencias

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene pólvora y ante el Langreo demostró que su pegada en ataque decide los partidos con delanteros como Dani García o Juancho que en los últimos metros marcan las diferencias. El equipo rojillo ha alcanzado la veintena de goles para ser uno de los máximo realizadores de este Grupo 1 de Segunda Federación. El talón de Aquiles sigue siendo la defensa y los errores puntuales que están costando goles en contra como el encajado el pasado sábado ante los asturianos.

Desde la llegada de Ángel Rodríguez al banquillo, el Numancia acumula trece tantos anotados en siete jornadas por los siete que se habían logrado en las seis primeras fechas ligueras con Abel Segovia como entrenador. Unos números que dicen que los sorianos se van entonando en ataque para ser el máximo goleador como local del grupo. Trece goles en Los Pajaritos y siete a domicilio son las cifras de los numantinos.

El pichichi del Numancia es Jony con siete tantos, pero el delantero encadena ya cinco jornadas sin ver portería, aunque cierto es que ante el Langreo se quedó en el banquillo por unas molestias en el cuádriceps para jugar sólo los últimos minutos del choque. Jony no marca desde la octava jornada de Liga cuando con un doblete daba los tres puntos al Numancia en su desplazamiento al campo del Marino de Luanco.

El relevo a a la capacidad goleadora de Jony la ha tomado Dani García, que con sus dos tantos frente al Langreo se coloca ya con cuatro dianas en la presente temporada. Los del sábado han sido los primeros tantos de Dani García en Los Pajaritos ya que los otros dos llegaban a domicilio, concretamente en las derrotas en los terrenos de juego del Bergantiños y de la Sarriana.

Los veinte goles del Numancia empiezan a estar muy repartidos y hasta siete jugadores rojillos han visto puerta en lo que va de competición. A los siete tantos de Jony y a los cuatro de Dani García hay que añadir a tres futbolistas como Juancho, Héctor Peña y Cristian Delgado con dos dianas cada uno de ellos. Después aparecen Bonilla y Berto con un gol. Entre todos suman 19 tantos a los que hay que añadir el gol en propia puerta del jugador del Rayo Cantabria Cagigal en la segunda jornada de Liga.

En el debe rojillo están los 15 goles encajados que hacen que sea uno de los equipos de la zona alta con más problemas para mantener su portería a cero.