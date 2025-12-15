Las fotos de la derrota del Numancia ante el Fabril

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia perdió 1-2 en casa contra el Deportivo Fabril, un resultado que les impidió alcanzar el liderato. A pesar de que el Numancia se adelantó en el marcador a los dos minutos con un gol de Jony, el Fabril fue superior y se aprovechó de dos errores defensivos groseros del equipo local para remontar y llevarse los tres puntos de Los Pajaritos, pinchando así el intento del Numancia de asaltar la primera posición.