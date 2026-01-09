El juez desestima la reclamación del Numancia por alineación indebida del Fabril

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Juez Disciplinario Único nombrado por la Real Federación Española de Fútbol desestimó la reclamación del Numancia por alineación indebida contra el Fabril en el partido celebrado el 15 de diciembre en Los Pajaritos, según publica Dxt Campeón.

El club castellano entendía que el jugador del Fabril Hugo Torres "jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente. Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el C. D. Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido".

La RFEF entiende que el Deportivo añadió en el acta a tiempo en el apartado de alineaciones el nombre del citado futbolista, por lo que se respetará el resultado final de 1-2 a favor de los herculinos. Con todo, cabe acudir al Comité de Apelación.