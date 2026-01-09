El CD Numancia apelará la decisión del juez que desestima la alineación indebida del Fabril

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia anuncia que va a acudir al Comité de Apelación para interponer recurso contra la decisión del juez disciplinario de la RFEF que ha desestimado la reclamación del club soriano por alineación indebida del Deportivo Fabril.

Fuentes del club indican que "respetan, pero no comparten en absoluto la decisión al considerar que dicha resolución no se ajusta a derecho". Por eso en el mismo comunicado indica que acudirá al comité de apelación para presentar un recurso a esta decisión. El club cuenta con diez días hábiles para acudir al Comité de Apelación.

Hay que recordar que el partido en cuestión tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en Los Pajaritos con un marcador que terminó 1-2 a favor de los visitantes. El club rojillo entendió que el jugador del Fabril Hugo Torres "jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente. Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el CD Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido", tal y como recoge Dxt Campeón.

Sin embargo, el Juez Disciplinario Único nombrado por la Real Federación Española de Fútbol entiende que el Deportivo Fabril añadió en el acta a tiempo en el apartado de alineaciones el nombre del citado futbolista, por lo que se respetará el resultado final.

Ante este escenario, el CD Numancia muestra su rechazo y anuncia el recurso correspondiente.