¿Relevo en la portería del CD Numancia?

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Cuando prácticamente se llega al ecuador de la apertura del mercado de fichajes en invierno, el CD Numancia anunciaba la incorporación del guardameta murciano Iván Martínez Martí (13 de agosto de 1996), procedente del CP Cacereño, club en el que recaló esta misma campaña. Se incorpora a la disciplina numantina hasta final de temporada, con una más opcional supeditada al ascenso a Primera Federación y a un mínimo de partidos jugados.

Formado en la cantera del Real Murcia, la pasada temporada compitió en el Yeclano, también de 1ª RFEF, donde encajó 33 goles en 39 partidos, siendo el tercer portero menos goleado de la categoría a pesar del descenso del equipo. En la jornada 14 de esa temporada consiguió el reconocimiento a ‘Mejor Parada’ por parte del público en redes sociales. Esa brillante actuación le llevó a fichar por el CP Cacereño, aunque en el conjunto extremo apenas ha jugado un partido. Fue en la décimo primera jornada en el encuentro que le enfrentó al Real Avilés, encajando cuatro goles. Un portero de altura, mide 1,86 metros, que se incorpora este jueves a los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Ángel Rodríguez.

El fichaje de Iván Martínez traerá consigo la salida de uno de los otros dos porteros que en la actualidad conforman la plantilla numantina. El elegido podría ser Joel Jiménez, uno de los jugadores en los que la afición ha centrando gran parte de sus críticas, algo que ha llegado a afectar al rendimiento del futbolista. El guardameta de Avilés se incorporó al club soriano esta temporada, procedente del CF Talavera, donde consiguió el ascenso a Primera RFEF. Ha sido titular en 13 de las 18 jornada de campeonato, habiendo encajado 17 goles. El pasado fin de semana en el encuentro ante el Rayo Cantabria estuvo en el banquillo.

En principio, dirección deportiva y entrenador parecen decantarse por la continuidad del soriano Miguel Ángel, portero sub-23 que durante la temporada 24/25 alternó el primer equipo con el filial, y que en la actual daba definitivamente el salto en una clara apuesta desde el club por la cantera. De momento, ha jugado 5 partidos, manteniendo en tres la portería a cero (Sámano, Real Ávila y Rayo Cantabria).

El fichaje de Iván Martínez se une a las incorporaciones de los ecuatorianos Luis Quiñónez y Hans Peralta, procedentes del equipo filial de Independiente del Valle.