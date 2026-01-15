Oficial, Berto, segunda baja del CD Numancia en el mercado invernal

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia sigue la máxima de dejar salir antes de entrar y acaba de hacer oficial la segunda baja del equipo en el mercado de invierno. El centrocampista asturiano Berto abandona la disciplina rojilla después de una primera vuelta en la que ha tenido escaso protagonismo pese a estar llamado a ser una de las referencias ofensivas del equipo.

La salida de Berto se une a la anunciada ayer del central Danese como las, hasta el momento, salidas del Numancia en el mercado invernal. No obstante, se esperan más movimientos en este capítulo después del fichaje anunciado en la tarde del miércoles del guardameta Iván Martínez.