El Numancia recibe al Bergantiños en un partido sin margen de error

Se disputa la tercera jornada de la segunda vuelta, y las urgencias aprietan a un CD Numancia muy necesitado de reencontrarse con la victoria. Tanto a nivel clasificatorio, como a nivel mental. Recibe a un Bergantiños (domingo, 12.00 horas, Los Pajaritos) tras acumular tres derrotas consecutivas, unidas al empate de la pasada jornada en feudo del Rayo Cantabria, el equipo no puede permitirse un nuevo tropiezo sino quiere que su particular cuesta de enero se vuelva más empinada, y la consecución de los objetivos marcados al inicio de campaña se vean cada día más lejos de hacerse realidad.

La exigencia manda. Club y afición precisan de un triunfo que haga recobrar la autoestima a los jugadores, la ilusión a la hinchada, y, sobre todo, que permita que las aguas vuelvan a su cauce dejando atrás semanas más convulsas de lo deseado. Pero todo ello pasa, sí o sí, por sumar los tres puntos ante uno de los principales rivales por las plazas que dan derecho a pelear por el ascenso.

Los Pajaritos han dejado de ser un fortín, y recobrar esa fortaleza es otra de las asignaturas pendientes que los de Ángel Rodríguez deben aprobar. Los dos últimos en visitarlos (Deportivo Fabril y Oviedo Vetusta) se llevaron la victoria, cuando hasta ese momento únicamente se había cedido como local un empate (Sámano) y una derrota (Coruxo).

El mensaje en la previa es idéntico al de hace siete días. Es decir, jugadores comprometidos en defensa (sin concesiones) y descarados en ataque (dos goles a favor en los cinco últimos encuentros). Deben dejar en el vestuario esa presión que dicen les atenaza. Las peñas, por su parte, ya han movido ficha lanzando un comunicado de apoyo: «si queremos revertir esta situación, tenemos que estar unidos», «hay que remar en la misma dirección» o «demostremos nuestro espíritu deportivo en la grada, y en el césped», son algunas de las consignas lanzadas.

La semana ha venido marcada por los movimientos en este mercado de invierno, con las salidas de Joel Jiménez, Danese y Berto, todos ellos después de llegar a un acuerdo con el club, y la llegada del guardameta Iván Martínez. En lo deportivo, la ausencia por sanción de Fermín devolverá la titularidad en el lateral izquierdo ante el conjunto gallego al capitán Javier Bonilla.