El Numancia tuteó al Barça de Cruyff en la histórica Copa del Rey de hace 30 años

Once del Numancia que jugó en el Camp Nou en la Copa del Rey de 1996HDS

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Pasan los años y en el recuerdo futbolístico permanece inalterable la gesta del C.D. Numancia en la Copa del Rey 95-96. Tres Primeras como Real Sociedad, Racing de Santander y Sporting de Gijón hincaron la rodilla ante en modesto equipo de Segunda B, que se colaba en los cuartos de final para medirse al todopoderoso Barça de Cruyff. Se cumplen nada menos que 30 años de aquella eliminatoria en la que la ida se jugaba en Soria el 1 de febrero de 1996 y la vuelta en Barcelona el 14 de febrero.

Para el sorteo de cuartos, entre los siete posibles rivales estaban el Real Madrid, Atlético de Madrid y el Barça. Tres transatlánticos del fútbol español y mundial. Al final el bombo deparó nada menos que al Barcelona de Johan Cruyff.

El 1 de febrero de 1996 pasará a la historia como la fecha en la que empezó a forjarse la leyenda del Numancia. El conjunto soriano, por aquel entonces en Segunda B, recibió al Barça en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y sorprendió a los culés para conseguir un empate (2-2) con sabor a victoria que dio la vuelta al mundo.

Kike Alonso adelantó al Numancia y el azulgrana Juan Carlos Moreno -años después se convertía en leyenda del Numancia- logró remontar con un doblete, pero José María Movilla selló la igualada final en el último suspiro para desesperación de un Johan Cruyff que mostró su malestar con sus jugadores en la rueda de prensa posterior al partido.

Algunos de los héroes de aquella gesta copera del Numancia en el césped de Los Pajaritos.HDS

Ya en la vuelta en el Camp Nou, el equipo azulgrana conseguiría imponerse por 3-1 contra un Numancia que dio la cara, y que pese a quedar eliminado puso un buen colofón a su gesta, una de las más grandes de la historia del fútbol español. Barbarin con el 0-1 hizo que temblaran los cimientos del estadio culé.

El día de San Valentín de 1996 forma parte de la historia del C.D. Numancia ya que aquel 14 de febrero puso contra las cuerdas al FC Barcelona en el mismísimo Camp Nou. Se cumplen 30 años de aquel partido y del histórico gol de Barbarin que durante unos minutos metía al equipo rojillo en las semifinales de la Copa del Rey. La gesta numantina en el torneo del KO se había iniciado meses atrás eliminando a tres equipos de Primera División. El Barça de Cruyff pudo ser el cuarto.

Lotina fue el entrenador de aquel Numancia históricoHDS

El Numancia de aquella edición de la Copa del Rey 1995-1996 iniciaba su camino eliminado al San Sebastián de los Reyes, otro modesto club de Segunda B. La hazaña numantina se empezó a escribir en la siguiente eliminatoria cuando se eliminaba a la Real Sociedad. Racing de Santander y Sporting de Gijón fueron los otros equipos damnificados y que sufrieron la hazaña numantina.

El Numancia le hizo cara al todopoderoso equipo de Johan Cruyff y tras empatar a dos goles en Los Pajaritos cayó con honra en el Camp Nou por tres goles a uno, llegando a adelantarse en el marcador con un gol de Jorge Barbarin que dejaba momentáneamente eliminados a los azulgranas. Fue una noche mágica para Soria, pues más de 15.000 sorianos coparon entusiasmados uno de los rincones del campo azulgrana.