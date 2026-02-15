Ángel Rodríguez: "Hemos hecho un partido bastante completo"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El técnico rojillo, Ángel Rodríguez, señaló que su equipo cuajó un partido «bastante completo», considerando que a los suyos les cuesta hacer gol. El técnico explicó el cambio de sistema indicando que plantea los partidos para ganarlos.

«Había que ganar o ganar y nos ha costado más de lo debido. Hemos hecho un partido bastante completo, una primera parte muy buena, el equipo ha estado muy bien sobre el campo. El equipo ha robado muchas veces para hacer daño, no hemos sido capaces de materializar esas ocasiones o esas posibles ocasiones. Nos falta un poquito de diente o de colmillo en ese tramo final de las acciones y la realidad es que sufrimos porque nos está costando mucho hacer gol, acabar las jugadas y, si eso no lo arreglamos pronto, los partidos se quedan ahí enquistados».

Sobre el cambio de sistema y pasar a jugar con tres centrales señalaba: «Por un lado estábamos muy limitados de delanteros para poder sacar. No me puedo inventar delanteros. Por otro lado, con ese sistema ganamos 0-3 en Ourense y se nos dio genial. Ellos estaban soltando a Rufo o a Hugo a zonas intermedias y los podíamos apretar con un central que nos sobraba. En el balón parado íbamos a ganar pero chico, ha sido sacarlos y llegar el gol en contra. El runruneo es normal, lo entiendo. La gente quiere fiesta y yo lo que quiero es ganar el partido. Afortunadamente se ha dado para que los ganáramos pero es cierto que se podía haber empatado y yo hubiese quedado como un entrenador un poco más conservador. Hago los partidos para ganarlos y creo que era el cambio que había que hacer».

Ángel Rodríguez añadió que tenía claro la lectura del encuentro explicando que "cuando haces el cambio y te hacen el gol piensas 'igual la he liado'. La lectura de partido la tenía clara, no estaban creando superioridad por dentro con gente, con delanteros que se estaban soltando. 'Mousta' no abarcaba todo y Cristian se estaba quedando sin piernas. Entendía que cerrando en 5 y 4, las líneas muy juntas, así ganamos 3-0 al Arenas, al Ourense allá y hemos hecho partidos buenísimos. Pero ha sido hacer el cambio y recibir el gol en la única ocasión que hemos sufrido en la segunda parte. La realidad es que no estábamos sufriendo pero, cuando tienes un marcador tan apretado, cualquier cosita, en este año puñetero te hace daño y es lo que ha sucedido. Una jugada que podía haber cortado Alain, han chocado, se han llevado el rechace, un centro y lo que suele venir, una mala acción defensiva y nos ha condenado. Bueno, luego el equipo se ha podido reponer y podíamos haber hecho el tercero pero está faltando eso, el punch que necesita un equipo para estar arriba. El que sea sólido atrás, sólido en el medio y cuando tiene ocasiones arriba, pues que de cuatro que haga una o haga dos. Es que tenemos muchas ocasiones y nos quedamos a veces en nada".

El preparador numantino consideró que la primera parte había sido de las más completas de su equipo de la temporada. "Lo hemos hecho muy bien", ha apuntado. Ángel Rodríguez añadía que, proximamente, el equipo comenzaría a recuperar gente de arriba por lo que iba a ser más "fiable" arriba así como tener más integrantes para "tomar decisiones". "Que en el tramo final estemos todos es fundamental", aseveraba al tiempo que explica que la baja de Escardó fue por una situación "médica".

Para finalizar, Ángel Rodríguez deseó que el triunfo ante Ourense fuera un punto de inflexión para el equipo. "Nos hemos enfrentado a un gran equipo, un rival que ha ganado en campos complicados, que es sólido en casa y se nos ha dado bien, hemos hecho seis de seis. Este tipo de rivales se nos da mejor que otros que, cuando vienen aquí, se encierran atrás y que nos han generado ciertas dudas porque nos hemos atascado un poco en ese fútbol. Cómo hablábamos antes, solamente recibiendo una ocasión y encajando gol parece que el rival haya hecho un gran partido y vuelvo a la semana del Lealtad, lo normal es que de 20 partidos, sin jugarlos bien, ganes 19", finalizaba el preparador numantino.

La opinión de Borja Fernández

El entrenador del U.D. Ourense, Borja Fernández, señalaba que el segundo gol del Numancia llegaba tras error gordo de su equipo cuando la intención era, tras el empate ir a buscar el encuentro en Los Pajaritos.

El técnico gallego hacía el siguiente balance de esa jugada del minuto 86: «Un fallo bastante grande. Después de estar haciendo un buen partido y empatar ante el rival con más nombre, con más jugadores de la categoría. Hacemos un partido muy bueno. Somos un equipo que arriesgamos y nada que achacar al jugador, fue una desgracia en ese momento porque la idea era ir a por el partido sabiendo lo que costó empatar».

«Estamos haciendo poco gol este año. Somos un equipo bastante fiable, esperamos nuestras ocasiones, hemos robado en la primera parte en campo contrario o hemos hecho buenas salidas pero ha faltado esa verticalidad. Nos falta esa verticalidad o esa mala leche en área contraria o en ese último tercio de campo», añadía el responsable del banquillo quien añadía que en la segunda parte buscaron que Rufo bajara a recibir al centro del campo para aprovechar luego las salidas de jugadores rápidas como Youssef o Barbosa.

Para finalizar, Borja Fernández reconocía que el objetivo era la permanencia si bien ahora iban a pelear por colarse en zona de play off: «Nosotros obviamente vamos a celebrar cuando lleguemos a los 44 puntos porque es nuestro objetivo principal pero ya llevamos unas semanas pensando que podemos luchar por algo más. Creo que el equipo está demostrando que puede competir y puede salir a cualquier campo a por tres puntos. Está bonito va a estar peleado y ojalá podamos seguir con la trayectoria que llevamos».