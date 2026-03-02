El Numancia, ante un mes para desconfiar

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene a tiro de piedra la zona de play off tras la victoria ante el Burgos Promesas y el resto de resultados de la jornada. El equipo soriano intentará en los próximos compromisos regresar a esa zona noble que tiene a un punto.

Para ello deberá sortear el calendario que tiene durante el resto de marzo, un calendario que puede parecer cómodo pero que a los rojillos ya les pasó factura en la primera vuelta del torneo. «Tenemos 10 finales», venía a señalar Ángel Rodríguez el pasado viernes antes de medirse al filial burgalés. Entre medias, esa necesidad de ganar confianza a través de los resultados y que esa confianza, cómo puso de manifiesto el propio preparador de los sorianos al terminar el partido del domingo, saque a relucir la calidad y personalidad de sus jugadores de cara al afrontar el último tramo liguero.

Los rojillos se miden en lo que resta de marzo a dos rivales que luchan por salir del descenso o la promoción del descenso, Real Valladolid Promesas y Sarriana; un equipo que lucha por la salvación tras verse durante parte del curso en esa zona baja, Atlético Astorga, y un Coruxo que es un rival directo por una de esas plazas de play off.

De estos cuatro equipos, al único al que superó el Numancia en la primera vuelta fue al Real Valladolid Promesas, que cedió 3-1 en Los Pajaritos. Los albivioletas vienen de perder en Luanco y están en la tabla en zona de promoción por la permanencia pero con los mismos puntos que la Sarriana, ya en descenso. Para este partido, Ángel Rodríguez no podrá contar con Moustapha toda vez que el centrocampista vio ante el filial burgalés su quinta tarjeta amarilla de la temporada y deberá cumplir un partido de sanción.

Tras este compromiso, los rojillos reciben en Soria al Atlético Astorga. Los maragatos, un recién ascendido, acumulan cuatro victorias en los últimos cinco partidos y ello les permite respirar en la tabla, a cinco puntos del descenso, pero sin confiarse. En la primera vuelta, estando en descenso, los leoneses ya superaban a los rojillos por la mínima en La Eragudina.

Tras este envite, el grupo que de Ángel Rodríguez visita al Coruxo, equipo que ya ganó en Los Pajaritos en la primera vuelta, 1-2, y equipo que hoy por hoy es un rival directo en esa pelea por colarse en zona de play off. Los gallegos tienen ahora dos puntos más que los sorianos en la tabla y es sobre el papel, debido a ese puesto en la tabla, el conjunto más complicado de los cuatro.

El mes de marzo termina para el Numancia en Los Pajaritos y lo hace ante la Sarriana. El conjunto lucense, otro recién ascendido, ya en la primera vuelta sorprendió a los rojillos al superarles por 4-2 tras ser capaz de rehacerse en dos ocasiones a un marcador adverso y acabar sumando los tres puntos.