Atlético Astorga, un modesto en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Esta domingo pisa el verde de Los Pajaritos por primera vez en su historia el Atlético Astorga uno de los clubes humildes a los que el C.D. Numancia se enfrenta esta temporada. El equipo maragato debuta en la categoría tras un curso 24-25 espectacular que les permitió dar el salto de categoría a Segunda Federación por primera vez su historia.

El equipo maragato, fundado en 1944 y refundado en 1972, firmó el curso pasado una temporada redonda que culminó con un ascenso que tiño de verde las calles de la localidad maragata de poco más de 10.000 habitantes. Esa humildad es que le lleva por bandera su presidente, Manuel Ortiz, quien asumió el cargo en el verano de 2023 con el objetivo de asegurar que en la localidad maragata siguiera «habiendo fútbol», saneando unas cuentas que en los años anteriores había arrastrado pequeños déficits.

Por eso, tras el éxito del ascenso, la entidad se propuso subir en 100.000 euros el presupuesto de la entidad para esta temporada para hacer frente a un incremento de gastos que iban a ser obligatorios por el salto de categoría como son las tasas federativas, arbitrajes, mutualidad, Seguridad Social o servicios de seguridad y ambulancia. El presupuesto final aprobado para esta temporada por el Atlético Astorga asciende a 404.000, unos 30.000 más de lo previsto en un principio. De ese total, algo menos del 50%, 192.000 euros se destinan a cuerpo técnico.

De ahí que la junta directiva y que Joselu Lago tuvieran que hacer encaje de bolillos este verano para confeccionar una plantilla que, sin salirse del presupuesto, fuera los suficientemente competitiva como para luchar por la permanencia en la categoría. El Atlético Astorga compite en Segunda Federación con muchos jugadores con hambre que la pasada temporada militaban en Tercera, 1o fichajes que llegaron desde el Cristo Atlético al Júpiter Leonés pasando por la Arandina. En ese periplo pasaron también por Soria, por la S.D. Almazán, para hacerse con los servicios del delantero soriano formado en la cantera del Numancia, Ángel Cervero, quien ha participado en 23 encuentros esta temporada y ha anotado dos goles. Igualmente están en sus filas el ex rojillo Dani Ceínos, lateral izquierdo que es el máximo goleador del equipo con cinco tantos. En el pasado mercado invernal, el Atlético Astorga se reforzaba además con la llegada del Guillem Hernández, media punta formado en la cantera del Girona procedente del Atlético Sanluqueño, y Sekou Kante y mediocentro de 192 centímetros con una gran fortaleza firmado del C.D. Villaralbo de Tercera.

Con ese modesto equipo de jugadores formado en Tercera División, el Atlético Astorga tuvo un comienzo dubitativo pero ha ido progresando. Buen ejemplo de ello es que se presenta en Soria fuera de la zona de descenso y como quinto mejor visitante de toda la competición. En otra palabras, recala en Soria con el objetivo de sellar la permanencia.

Joselu Lago cumple su cuarta temporada

El entrenador del Atlético Astorga es José Luis Lago Herrero, (Ponferrada, 20-03-1981), quien cumple su cuarta temporada en el banquillo del equipo leonés y que militó en las filas del equipo durante su etapa como jugador.

Joselu Lago tuvo una prolífica carrera sobre el verde como jugador del fútbol modesto. Tras formarse en la Ponferradina, pasó por la cantera del Compos o del Dépor y de ahí tuvo un periplo por el fútbol gallego antes de regresar Castilla y León para jugar en Burgos, Huracán Z, Atlético Bembibre o el propio Atlético Astorga, donde militó como jugador durante tres cursos hasta la campaña 2015-2016.

Como técnico, pasó por el Atlético Bembibre antes de firmar por el Atlético Astorga en la temporada 22-23. Desde entonces se ha mantenido al frente del conjunto maragato, un equipo al que la temporada pasada lograba ascender a Segunda Federación y que pelea esta temporada por permanencia para poder asentarse en la categoría. Tras un comienzo con dudas en cuanto a resultados, lo está consiguiendo.