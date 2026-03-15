El Numancia vota por la promoción

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia regresa esta tarde a Los Pajaritos y lo hace con el reto de conseguir tres puntos que le permitan colarse en una zona de promoción que tiene a tiro de piedra. Para ello deberá demostrar que es mejor que un Atlético Astorga en franca progresión como lo demuestran sus últimos resultados.

El C.D. Numancia tiene ante sí el reto y la oportunidad de regresar a la ansiada zona de promoción. Para ello, a expensas de otros resultados de la jornada, deberá demostrar por qué es uno de los mejores locales de la categoría. El equipo que dirige Ángel Rodrígue vota por la promoción en este tramo final de competición en el que será necesario ofrecer la mejor versión posible. Un triunfo permitiría a los rojillos enjuagar ese empate con sabor a derrota que dejó el desplazamiento a tierras vallisoletanas del pasado fin de semana.

Para lograr la victoria, el preparador numantino podría realizar cambios respecto al once que jugó en los Anexos del José Zorrilla. De entrada, habrá que ver si mantiene el sistema de tres centrales o regresa al 4-4-2 toda vez que Moustapha está a su disposición tras cumplir un partido de sanción. En el costado izquierdo Fermín podría volver al once y una de las dudas está en ataque. Jony tuvo minutos en Valladolid pero ha arrastrado algunas molestia durante la semana por lo que, salvo sorpresa, no estará de inicio.

Tras un comienzo dubitativo, el equipo maragato llega a Soria en su mejor momento de la temporada como lo demuestran sus últimos seis encuentros, compromisos en los que ha sumado cinco triunfos y una derrota. Esos resultados les ha permitido ganar tranquilidad en la tabla al salir y marcar cierta distancia sobre la zona de descenso. Sobre el verde, el Atlético Astorga es un rival que puebla el centro del campo y es ahí donde intenta maniatar el juego del rival, buscando robar y salir rápido. Una fórmula que le ha dado buenos resultados toda vez que el Atlético Astorga es el quinto mejor visitante de la competición con 18 puntos sumados. En sus filas se encuentran dos ex rojillos. El soriano y ex jugador del Almzán, Ángel Cervero, y Dani Ceínos, máximo realizador del equipo.