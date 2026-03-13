Ángel Rodríguez dice que al Numancia "le faltó actitud" en Valladolid y espera hacer bueno el punto ganando al Astorga

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez espera hacer bueno el punto de Valladolid ganando el domingo al Atlético Astorga y para ello confía en que el C.D. Numancia mejore el rendimiento defensivo que le costó el gol del empate en los Anexos de Zorrilla. El entrenador rojillo no se mordía la lengua y aseguraba que "faltó actitud" en la última jornada. Apuesta por sumar el tercer triunfo seguido en Los Pajaritos y cuando se le pregunta sobre las cábalas para entrar en la promoción de ascenso afirma que "no hago cuentas".

El tanto del Valladolid Promesas en la última jugada del partido que impidió que el Numancia volviese a ganar como visitante sigue escociendo a Ángel Rodríguez, quien en su comparecencia de prensa fue contundente al reconocer que "nos faltó actitud en la última jugada. Después de 95 minutos muy buenos nos abandonamos en la última acción del partido". Un gol que 'calentó' al míster rojillo y que encendió los ánimos en el vestuario de los Anexos de Zorrilla. "Las cosas hay que decirlas como se sienten", indicaba Ángel Rodríguez, quien añadía que "tiene que haber una implicación mayor.

El preparador leonés confía en que esa jugada ante el filial pucelano sea sólo un borrón y que el Numancia recupere el tono defensivo del último compromiso en Los Pajaritos en el que se mantuvo la portería a cero ante el Burgos B. "Jugamos un partido importante y nos enfrentamos a una dinámica muy positiva del rival". Y es que el Atlético Astorga encadena tres victorias seguidas y en las seis últimas jornadas ha logrado nada menos que cinco triunfos.

El Numancia, que fuera de casa se está mostrando incapaz de ganar desde hace ya más de tres meses, parece haber recuperado su fiabilidad como local y en Los Pajaritos son dos las victorias seguidas ante Ourense y Burgos B. "En casa debemos ser un equipo ganador", apuntaba el técnico de los sorianos.

Ángel Rodríguez analizaba al rival y explicaba que al Atlético Astorga "no le importa defender en bloque bajo para salir rápido en las transiciones". El entrenador numantino ponía en valor la trayectoria ascendente de una escuadra maragata que n el último mes y medio de competición se ha colocado en la zona media de la clasificación con un colchón de siete puntos sobre las posiciones de descenso. Hay que recordar que el Atlético Astorga es un recién ascendido en Segunda Federación y que su objetivo principal es conseguir la permanencia.

El leonés avisa que "la victoria va a ser trabajada" y que este Astorga "nos va a complicar" por su capacidad y por su estilo de juego. Ángel Rodríguez recordaba el duelo de la primera vuelta en el que el Numancia perdía 1-0 en La Eragudina. "Ha sido el peor partido que hemos jugado desde que me hice cargo del Numancia. En Astorga hicimos un partido lamentable y los que jueguen van a tener la oportunidad de resarcirse de la primera vuelta".

¿Quién jugará en las filas numantinas en esta jornada 27 de Liga y que sistema será por el que apueste el míster después de jugar con tres centrales el pasado fin de semana? Ángel se mostró hermético y comentaba que "no tiene sentido darle pistas al rival".

Sin pistas y sólo informando que la enfermería rojilla parece despejada. "Podemos contar con todos", indicaba el inquilino del banquillo de Los Pajaritos. Todos incluido Jony, que el miércoles y el jueves no se ejercitó con el grupo, pero que en la sesión del viernes ya participó con el resto de sus compañeros. Parece que el delantero riojano estará en la lista de convocados, aunque parece complicado que pueda jugar desde el inicio. Sin lesionados, según el técnico, y con la opción de poder contar en el once inicial con Moustapha después de que el senegalés cumpliera ante el Valladolid Promesas un encuentro de sanción.

El Numancia ocupa la séptima posición con 40 puntos, a uno de volver a pisar la zona de play off de ascenso. Preguntado por si hace cábalas de lo que necesita su equipo para meterse entre los cinco primeros en la clasificación, Ángel fue claro al indicar que "no hago cuentas de los puntos que se necesitan para entrar en la promoción de ascenso. Sólo miro a la quinta posición".

No se podrá sentar en el banquillo

Ángel Rodríguez vio la tarjeta roja la pasada jornada en Valladolid y por ello no se podrá sentar en el banquillo de Los Pajaritos para dirigir el encuentro ante el Atlético Astorga. Será su segundo, Cristóbal Filgueira el que dé las indicaciones a los jugadores a lo largo del choque contra el cuadro maragato. Ángel Rodríguez ya fue expulsado el pasado 20 de diciembre, concretamente en la jornada en la que el Numancia visitaba al Atlético Astorga en La Eragudina.

El entrenador del Numancia tampoco pudo dirigir esta campaña los dos partidos de la Copa del Rey ante el Arenas de Getxo y el Mallorca ya que en la temporada 2022-2023, cuando era técnico del Hércules, fue sancionado con dos partidos por la roja que veía en un compromiso copero ante La Nucía.