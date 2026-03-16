Fotos: CD Numancia 0 - Atlético Astorga 1

El equipo recibió un gol nada más comenzar el encuentro, y si bien dominó practicamente durante el resto del choque,
el meta del Astorga tampoco era crucial para mantener el resultado; así trascurrían los minutos hasta que poco antes del final del encuentro el colegiado señalara el punto de penalti, Dani Garcia erró, y de nuevo la depción se apoderó de la parroquia numantina.
El equipo soriano se quedó sin sumar en su estadio MARIO TEJEDOR
Derrota del Numancia en Los Pajaritos
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