La Sarriana visita Los Pajaritos como el tercer peor visitante del Grupo 1

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia está obligado a ganar el domingo a la S.D. Sarriana para no perder el tren de la promoción de ascenso y enfrente se encontrará con un rival que es el tercer peor visitante del Grupo 1 de la Segunda Federación. El equipo gallego sólo ha sumado 11 puntos a domicilio, el 26% de los que ha disputado en los desplazamientos. Sólo el ya descendido Sámano y el Burgos B presentan números más negativos fuera de casa.

Un adversario propicio para que el Numancia se reencuentre con las victorias después de dos empates y una derrota en las tres últimas jornadas. Sin embargo, la experiencia de los sorianos no es para fiarse de una Sarriana contra la que ya perdieron 4-2 en la primera vuelta del campeonato. Además, este Numancia tampoco es que sea un conjunto fiable teniendo en cuenta revolcones como el que sufría recientemente ante el Atlético Astorga o contra el Lealtad. Dos derrotas en Los Pajaritos que han hecho mucho daño a los de Ángel Rodríguez.

Las cifras de la Sarriana como visitante invitan a pensar que el Numancia debería sumar el domingo desde las 17.00 horas los tres puntos. 11 puntos logrados con un balance de tres triunfos, dos empates y nueve derrotas. Los gallegos han marcado 12 goles y han encajado 20.

Con peores cifras que los lucenses se encuentra el ya descendido Sámano, con cuatro puntos conseguidos en los viajes, y el Burgos B con ocho. El Lealtad también alcanza los once puntos como visitante.

La última victoria de la Sarriana fuera fue el pasado 25 de enero cuando ganó 0-2 al Burgos B. Desde entonces, los de Sarria perdía 2-1 en el campo del Deportivo Fabril, 1-0 en el del Coruxo y empataban en el siempre complicado Adolfo Suárez de Ávila.

Los otros escenarios donde la Sarriana ha ganado en la presente temporada son en Langreo 0-2 y en Sámano 1-2. Además del empate en Ávila, la otra igualada fue en el feudo del Marino de Luanco.

El objetivo de la Sarriana es conseguir la permanencia en Segunda Federación y afronta las últimas seis jornadas de Liga en la plaza de promoción por no bajar. Suma 33 puntos, los mismos que tiene el Langreo que es el equipo que marca el descenso.

Novato en la categoría

La Sarriana estrena categoría tras certificar su ascenso el pasado mes de junio al vencer en la final al Atlético Pulpileño. Antes se había deshecho del Villalbes y el Estradense. Por primera vez en sus 57 años de existencia, el club de Sarria escalaba a una categoría fuera del ámbito gallego. Las ligas menores regionales eran su hábitat natural hasta que en 2023 se impulsó a la Tercera gallega.