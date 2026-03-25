El presidente del Numancia confirma los contactos con Míchel Sanz "y con otros tres directores deportivos"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, confirmó el interés en la contratación de Míchel Sanz, así como los contactos "con otros tres directores deportivos" para planificar la próxima temporada. Álex Huerta no seguirá en el cargo a la finalización del presente curso y desde el club se confía en "decidir pronto" para encontrar su sustituto.

El nombre de Míchel Sanz como posible director deportivo del Numancia para la próxima campaña ya aparecía la pasada semana y De Pedro confirmaba los contactos con el actual responsable de la S.D. Tarazona. "Hemos hablado con él y con otros tres directores deportivos", aseguraba el presidente rojillo, quien añadía que "estamos trabajando, viendo y analizando quién puede ser el mejor para los intereses del Numancia".

De Pedro dejaba claro que Álex Huerta "no seguirá" en el club y por ello en estos momentos la contratación del director deportivo es una de las prioridades de la entidad. Desde el Numancia se quiere "decidir pronto" pensando en el futuro, "bien sea en Primera o en Segunda Federación", explicaba el directivo. "El objetivo es contratar a un director deportivo que empiece ya a planificar la siguiente campaña y para después de Semana Santa lo tenemos que tener claro", indicaba.

Con respecto a la continuidad del actual Consejo de Administración del Numancia, De Pedro afirmaba que "no es seguro al cien por cien que vayamos a seguir los directivos actuales. Ya se verá". El presidente también se refería a la figura de Ángel Rodríguez como entrenador: "En las reuniones que hemos tenido, él se ve capaz de conseguir la clasificación para el play off de ascenso. Nosotros tenemos el derecho de exigirle".

Ya en el marco más deportivo, la gran inquietud del Numancia es la clasificación para una promoción de ascenso que tiene a tres puntos de distancia. "Hay que ver si somos capaces de entrar en el play off. Yo espero conseguir la clasificación para la promoción, aunque es cierto que no estamos en un buen momento. Igual el año que peor pinta la cosa es el que se logra el ascenso", comentaba De Pedro.

El presidente confía en conseguir este domingo una victoria en Los Pajaritos ante la Sarriana para encarar las últimas cinco jornadas de Liga con todas las opciones de clasificarnos. "Hay que ganar cuanto antes para que los equipos que están por delante no se nos escapen".