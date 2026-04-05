Al Numancia se le olvida ganar

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Cuatro empates y una derrota es el pobre balance del C.D. Numancia en el último mes de competición que ha complicado sobremanera su clasificación para la promoción de ascenso. Al equipo entrenado por Ángel Rodríguez se le ha olvidado ganar en el momento crucial de la temporada y con 43 puntos está decepcionando a sus aficionados. Después de decir adiós hace ya varias semanas a la primera posición, ahora la quinta plaza se empieza a poner muy cuesta arriba.

En lo que va de segunda vuelta, el Numancia únicamente ha ganado tres encuentros y por ahí empezó a dejar escapar primero el ascenso directo y ahora se está complicando la vida para meterse en los play off por dar el salto a Primera Federación.

Para encontrar la última victoria del Numancia hay que remontarse al pasado 1 de marzo cuando vencía por 2-0 al Burgos B gracias a dos goles de Juancho. Un triunfo sin brillo y en el que hay que recordar que el filial burgalés tuvo el empate a uno en el tramo final del encuentro jugando toda la segunda parte con un hombre menos por la doble amarilla que veía su atacante Willian. Sin florituras, pero tres puntos al fin y al cabo para abrir un mes de marzo que se antojaba fundamental para las aspiraciones de los sorianos de entrar en la promoción.

Pero marzo no es lo que se esperaba del rendimiento del Numancia con un calendario propicio para haber sumado bastantes más puntos de los que se han conseguido. Valladolid Promesas, Atlético Astorga y Sarriana eran rivales asequibles y sólo el Coruxo, inmerso también en la lucha por el play off, era un adversario con una exigencia mayor.

El Numancia no pasaba del empate a uno en su desplazamiento a los Anexos de Zorrilla en un encuentro en el que el filial vallisoletano lograba la igualada en el tiempo añadido. Un auténtico jarro de agua fría para un conjunto soriano que ya saboreaba la victoria como visitante, una situación que no conoce desde el pasado 7 de diciembre cuando goleaba por 0-3 al Ourense.

Un punto que dejaba un mal sabor de boca en un Numancia que al fin de semana siguiente tenía la oportunidad de hacer bueno el empate fuera ganando en Los Pajaritos. Pero lejos de sumar los tres puntos, el elenco de Ángel Rodríguez hincaba la rodilla ante el Atlético Astorga en un choque que se decidía con un gol de Ayoud en los primeros minutos y que tuvo al numantino Dani García como protagonista negativo al fallar un penalti en el minuto 85.

Nueva decepción para un Numancia que viajaba a al campo del Coruxo con la necesidad de ganar. Un nuevo empate a domicilio en un compromiso que tal vez ha sido el de mejor rendimiento de los sorianos a lo largo del último mes de Liga. Buyla adelantaba a los rojillos en la primera parte y en la segunda un desajuste defensivo propiciaba la igualada de los gallegos.

Regreso a Los Pajaritos con el objetivo de hacer bueno el punto en el feudo del Coruxo, pero otro frenazo a las aspiraciones sorianas al no pasar del empate contra la Sarriana. Un partido marcado por la expulsión de De Frutos con roja directa cuando el Numancia mandaba en el marcador gracias al tanto en propia puerta del portero de la Sarriana, tras una gran falta ejecutada por Buyla. Empate y gracias ya que el gol del empate de San Vicente llegaba en el tiempo de añadido.

El Numancia abría el mes de abril con otro empate en Oviedo en un duelo que finalizó como empezó, con empate a cero. Partido anodino de un conjunto soriano al que le faltó tener más ambición para haber sumado los tres puntos. Sólo en los últimos minutos se dio la sensación de querer ganar romper una racha sin victorias que es demasiado larga.

Bergantiños, Ourense y Burgos B

Desde el pasado 7 de diciembre el Numancia sólo ha sido capaz de ganar tres encuentros, los tres en Los Pajaritos ante el Bergantiños por 2-1, Ourense por otro 2-1 y 2-0 ante el Burgos B. Estas son las tres victorias de los rojillos en una segunda vuelta en la que los siete empates sumados no están siendo suficientes para meterse en la promoción de ascenso. El balance de puntos del Numancia en esta segunda vuelta deja mucho que desear al haber sumado únicamente 16 puntos de los 39 que se han puesto en juego.