El Numancia celebra su 81 cumpleaños

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sopla ya 81 velas y cada vez va quedando menos para ser un club centenario. Desde 2020, la entidad de Mariano Vicén tiene en el punto de mira el regreso al fútbol profesional. A lo largo de estas décadas, la entidad ha pasado por diferentes etapas con mejor o peor sabor, hasta llegar a la actualidad con el reto de volver a la tercera categoría del fútbol español. Desde 1997 se ha codeado con los mejores clubes de España y su apuesta por la cantera es una evidencia desde que en el año 2004 se pusiera en funcionamiento la instalación de la Ciudad Deportiva.

La historia del Numancia viene desde un 9 de abril de 1945 cuando se creó el club, aunque hasta aquel año de 1997 su presencia en el profesionalismo -entendido como la Primera y la Segunda División- se resumía en dos temporadas, las de 1949-50 y 50-51, militando en la categoría de plata.

El Domingo de Calderas de 1997 el C.D. Numancia daba el salto a la Segunda División dejando en la cuneta al Recreativo de Huelva. El Numancia de la época moderna encadenó 23 temporadas en la LFP. Después de muchos años en Tercera y de otros tantos en Segunda B, la entidad soriana celebraba su histórico ascenso a Segunda División en la tarde del Domingo de Calderas del 97.

El Numancia iba a estrenarse en la división de plata en una campaña en la que conseguir la permanencia no fue ni mucho menos fácil. Los rojillos acabarían decimoséptimos con 47 puntos y victorias como la conseguida en Butarque ante el Leganés iban a dar alas en la dura pelea por la salvación.

Con Miguel Ángel Lotina como entrenador el Numancia describiría una trayectoria asombrosa en la campaña 1998-1999 para colarse en la llamada Liga de las Estrellas. El Numancia permanecía dos temporadas seguidas en Primera División y en el curso 2001-2002 regresaba a Segunda. El recuerdo copero del año 1996 con la épica eliminatoria ante el Barcelona sigue en la memoria del numantinismo.