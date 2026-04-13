Las tres finales del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia obtuvo licencia para soñar con los puestos de play off tras la victoria in extremis lograda ante el Real Ávila gracias al gol de Carlos Gutiérrez. Los rojillos, que mejoraron su imagen respecto a jornadas pretéritas pero sigue cometiendo errores defensivos que acaban en gol, están a un punto de esa zona de play off cuando quedan tres jornadas para terminar la fase regular, una zona de privilegio a la que hay otros invitados. De esos invitados, el grupo que dirige Ángel Rodríguez es junto a la Gimnástica Segoviana el único que tiene dos compromisos a domicilio en el tramo final.

Partidos de las últimas tres jornadas de los equipos que aspiran a entrar en promoción.HDS

A la temporada regular de Segunda Federación que le quedan tres jornadas de Liga que para el Numancia pueden convertirse en finales. Sin margen de error, todo dependerá de sus resultados y de los resultados de unos rivales que, igualmente, se pueden caer de esa pelea al más mínimo contratiempo. Como en toda competición de fondo, será un premio a la regularidad. Los rojillos no dependen en estos momentos de ellos mismos en un tramo final en el que hay enfrentamientos directos y donde es una duda como responderán los filiales, en concreto un Deportivo Fabril que ya ha ascendido y que bien podría ser juez de la competición ya que, por ejemplo, debe visitar a Salamanca UDS o Real Ávila.

En estos momentos hay seis equipos implicados en la lucha por ocupar una de las tres plazas que aparecen en disputa por entrar en play off, de la tercera a la quinta, ya que entre la Gimnástica Segoviana, que es tercera, y el Coruxo, que es octavo, hay tres puntos de diferencia. Se antoja complicado que el Real Oviedo Vetusta pierda la segunda plaza que tiene en estos momentos al tener una renta de siete sobre el tercero. De todos ellos, Numancia y Gimnástica Segoviana son los únicos que tiene dos de esos tres partidos lejos de casa.

Los rojillos afrontan este tramo final con dos compromisos consecutivos lejos de Los Pajaritos ante un Sámano ya descendido que es el peor local de la competición y un U.P. Langreo que es, tras el Fabril, el mejor equipo de la segunda vuelta. «Creo que vamos a depender de nosotros mismos y no podemos cagarla», señalaba el técnico numantino de cara al tramo final de competición. Igualmente, Ángel Rodríguez no dudaba en pedir el apoyo de la afición de cara al compromiso en Castro Urdiales de este domingo a partir de las 17.00 horas y más tras la importancia y el apoyo mostrado durante el compromiso ante el Real Ávila: «Hago un llamamiento a todos los aficionados del Numancia que se puedan desplazar, que podamos ser un pocos, cuántos más seamos mejor».

La Segoviana es tercera con 48 puntos pese a que acumula seis partidos sin ganar en lo que suma cuatro derrotas y dos empates. Los segovianos tienen sobre el papel el calendario más complicado. Miden su mal momento este fin de semana en el Adolfo Suárez y en la penúltima jornada reciben a un Oviedo Vetusta que podría tener ya el segundo puesto atado. Cierran la liga visitando a un equipo que ahora es aspirante como el Coruxo.

El U.D. Ourense, cuarto en la tabla con 48 puntos, recibe este fin de semana a un Lealtad de Villaviciosa ya descendido. Cierra la temporada visitando al Bergantiños y recibiendo en O Couto a un Atlético Astorga que se ha complicado la temporada en los tres últimos compromisos.

El Real Ávila ocupa en estos momentos la última plaza de play off, quinto puesto con un punto de renta sobre los rojillos. Tras dos derrotas seguidas afrontan un nuevo duelo regional y clave entre equipos de zona de promoción al recibir a la Gimnástica Segoviana este fin de semana. Cierran la temporada ante dos filiales, visitando al Rayo Cantabria que en estos momentos no está salvado y recibiendo luego al un Deportivo Fabril que la próxima temporada jugará en Primera Federación.

El Deportivo Fabril puede convertirse en juez de la competición igualmente este fin de semana. El filial deportivista visita al sexto clasificado, una Salamanca UDS que tiene 46 puntos en su casillero. El equipo charro cierra la temporada visitando en la penúltima jornada a un Burgos B que apura sus opciones de permanencia y cierra el curso en casa ante el C.D. Lealtad.

El último equipo que aún podría tener alguna opción de luchar por el play off es un Coruxo que es octavo con 45 puntos. El equipo gallego recibe en casa al Rayo Cantabria para en la jornada 33 visitar al C.D. Lealtad y cerrar la temporada en O Vao ante la Gimnástica Segoviana.