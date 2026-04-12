El Numancia no pierde la fe

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia regresó a la senda de las victorias cinco encuentros después tras superar por 2-1 al Real Ávila en un choque que se decantó para los rojillos en el descuento con un cabezazo de Carlos Gutiérrez. Con este resultado los de Ángel Rodríguez se mantienen vivos en la lucha por el play off a colocarse a un punto de esa zona de privilegio toda vez que acompañaron el resto de resultados de la jornada.

Señalaba Ángel Rodríguez que el encuentro ante los abulenses era una final, como tal se vivió el partido y hasta el final hubo que esperar para el desenlace. Pedía el técnico rojillo a sus jugadores que se dejaran el alma y éstos lo que tuvieron fue fe hasta el último minuto. Una fe convertida en gol a través de un testarazo que permite tener un hilo de esperanza sobre las posibilidades de colarse en ese objetivo último en el que se ha convertido el play off.

Para doblegar al Real Ávila, el técnico rojillo dispuso un once con novedades de nombre y sistema. De nombre forzado a las bajas por sanción de Buyla y Cristian Delgado. Néstor Lucas y Álex Gil fueron esas novedades. De sistema al formar con dos medio centros y una línea de tres por delante y Jony como referencia ofensiva.

Se presentaba el partido como una final y no se puede negar que el equipo puso intención. La primera parte se jugó en el campo del Real Ávila, los rojillos lo intentaron aunque fueron pocas las ocasiones generadas ante la meta de Óscar y no hubo premio a ese esfuerzo. En parte, la dificultad estribó en la actitud del propio conjunto visitante. Los abulenses, para los que el empate no era malo, llegaron a Los Pajaritos con el objetivo de protegerse y arriesgar lo justo en ataque. Al menos hasta que el resultado les fuera más o menos favorable, el empate a cero inicial.

Comenzó el Numancia con ahínco, con un centro de Fermín nada más comenzar al que llegó Jony y la defensa desvió a córner. Poco después se servía un buen balón a Héctor Peña quien en franca posición, tardó un mundo en acomodarse el balón de forma que cuando quiso disparar ya había allí un defensa del Real Ávila para despejar. Desde esta acción hasta el 22, pasaron los minutos con un Numancia que lo intentaba sin éxito. En ese 22, Alain García servía al área y por ahí aparecía Jony para ganarle la partida a su par y rematar al palo. El rechace lo recogía de nuevo el ariete rojillo que disparaba alto.

Sin ser un aluvión de juego ofensivo, el Numancia acumuló alguna llegada de peligro más. En el 26, Alain ganaba línea de fondo y a su centro raso y ajustado al área chica no llegaban por centímetros Jony y Álex Gil. En el 34, los rojillos desaprovechaban un robo de balón en la frontal del área tras una mala cesión al arquero visitante y el cancerbero abulense desbarataba una ocasión de Álex Gil en el 38. El jugador numantino se internó en el área pero escorado, remató al cuerpo del arquero que desvió a córner. Con esta acción de peligro moría la primera parte.

La segunda parte fue más abierta, más entretenida y también más sufrida. Comenzó de la mejor manera posible. Con gol rojillo. En el 47, Carlos Gutiérrez brindaba un balón largo para Héctor Peña quien avanzaba metros y servía al área. Por el centro aparecía Álex Gil para enviar el balón a la red. Con el 1-0 se abría otro partido toda vez que el Ávila, hasta ese momento conservador, debía buscar la portería rival. Sin embargo las llegadas siguieron siendo locales y en alguna de ellas se reclamó penalti, sobre Héctor Peña en el 51 y sobre Alain en el 58.

El jarro de agua fría llegaría en el 59 con un empate visitante que ponía de nuevo en duda a la zaga rojilla. En un balón largo el balón le llegaba a Runi que, tras ganar la espalda a la zaga y superar a Iván Martínez en su salida. Y con el gol llegaban los viejos fantasma de esta temporada. Y más cuando en el 62 Prince disparaba desde unos 20 metros y obligaba al arquero rojillo a estirarse.

Los últimos minutos fueron a la desesperada porque el punto a los rojillos de poco les valía. En el 72 una falta lateral que tocaba un defensa lo remaba Moustapha a las manos del portero y diez minutos después el Real Ávila disparaba fuera, justo antes de que Ángel Rodríguez refrescara las bandas de su equipo. Entraba el partido en el descuento con otra ocasión visitante en un remate tras centro lateral que se iba desviado.

Pero el Numancia no perdió la fe.

En el 92, Juancho servía a Pablo Álvarez quien, solo ante el portero y de forma inexplicable, la enviaba fuera. Y cuando se mascaba la tragedia, en el último minuto, en la última acción del partido llegaba el gol. Una falta lateral que Carlos Gutiérrez remataba a la red para insuflar algo de vida al equipo y a su afición.