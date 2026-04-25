El Numancia, a ganar o ganar en Langreo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia disputa este domingo otra final. La segunda de las tres que tenía por delante en el tramo final de fase regular tras imponerse hace 15 días en Los Pajaritos al Real Ávila. Una final en la que el grupo que dirige Ángel Rodríguez debe ganar o ganar si quiere mantener la posición de privilegio, zona de promoción, que tiene tras vencer al Sámano la semana pasada.

Cuatro meses después el equipo soriano está en zona de play off de ascenso, un puesto por el que hay tortas para entrar cuando restan seis puntos por delante. Y el más mínimo error a estas alturas puede dejarte fuera. Lo mejor de todo es que el Numancia llega a la cita dependiendo de él mismo tras los últimos resultados y de ahí que el mejor antídoto para no tener que mirar por el retrovisor sea la victoria. Los últimos triunfos junto con la posición de privilegio que se ocupa debe ser en este sentido un refuerzo para el vestuario numantino de cara a afrontar el choque.

De hecho, de conseguir la victoria en el Municipal Ganzabal, los rojillos podrían certificar su presencia en play off si se dieran una serie de resultados que tampoco es fácil de lograr. Además de ganar, que el Coruxo perdiera su partido y que Gimnástica Segoviana y U.D.S. Salamanca no ganaran el suyo. Para lograr la victoria el equipo soriano ha entrenado durante toda la semana en césped artificial para mejorar su adaptación el terreno de juego de Ganzabal. Por otra parte, tras los últimos resultados obtenidos, en el que se ha mejorado la imagen del equipo, no se puede descartar que Ángel Rodríguez repita el once de los dos últimos partidos.

Ganar en Langreo no será nada fácil. El equipo asturiano, el segundo mejor equipo del grupo en la segunda vuelta, lucha por evitar el descenso de categoría. Para ello necesita la victoria en casa, donde ha ganado los últimos cinco encuentros que ha disputado como local. A su casa y al apoyo de su afición se agarra el Unión Popular de Langreo para lograr la permanencia de un grupo que demuestra tener un gran amor propio. Cuando peor estaban en la clasificación, y pese a los problemas económicos, han luchado por salir del bache. Y de ahí también la dificultad del encuentro de este mediodía.