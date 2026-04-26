Fotos: Langreo 1 - CD Numancia 1

El choque terminó en empateAREA 11 - NESTOR VEGA

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Es la recta final de la temporada: queda un solo partido y el Numancia se lo jugará todo en la última jornada tras empatar 1-1 frente al Langreo. El conjunto soriano conserva la quinta plaza y depende de sí mismo para entrar en el play off de ascenso, aunque para no mirar otros resultados estará obligado a ganar al Marino de Luanco, un rival que también se juega evitar el puesto de promoción de descenso. Todo se decidirá en Los Pajaritos, en un duelo con mucho en juego para ambos equipos.

El encuentro de hoy fue bastante equilibrado y con pocas ocasiones claras en la primera mitad. El Numancia comenzó con intención, generando peligro nada más arrancar, pero esa intensidad inicial se diluyó y el Langreo, bien ordenado, supo aprovechar una de sus escasas llegadas para adelantarse tras una acción en el área que evidenció cierta pasividad defensiva rojilla. A partir de ahí, el partido se movió más en intentos a balón parado y acciones aisladas que en un dominio claro de alguno de los dos conjuntos.

Tras el descanso, el choque ganó ritmo y tensión. El Numancia dio un paso al frente y encontró el empate mediada la segunda parte gracias a Jony, culminando una buena jugada colectiva. En los minutos finales pudo pasar de todo: hubo ocasiones para ambos lados y una acción polémica en la que el árbitro señaló fuera del área un posible penalti favorable al Langreo. Finalmente, el marcador ya no se movió y el empate deja todo abierto para una última jornada decisiva en la que los sorianos tendrán en su mano asegurar el objetivo.