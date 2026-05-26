Últimas plazas disponibles para participar en el Campus del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha informado de la disponibilidad de las últimas plazas, en concreto 15, para su Campus de Veranos, una cita que en la edición de este año se celebrará del 6 al 11 de julio en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio.

Dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, el campus rojillo combina la actividad futbolística con ocio, desarrollándose la actividad relacionada con el balón bajo la supervisión de técnicos de la entidad.

Además de los entrenamientos en las magníficas instalaciones de la Ciudad Deportiva, el Campus del Numancia sobresale por las múltiples modalidades que ofrece a los que participan en él. De esta manera, para los aquellos que desean sentir lo que es llevar la elástica rojilla llegados de otras provincias, pueden realizarlo en la modalidad de interno en la Residencia oficial del C.D. Numancia, situada en el colegio Trilema. Para los más cercanos, los de Soria y provincia, existen dos modalidades externas, a jornada completa (De 10.00 a 20:00 horas), o a media jornada (10.00 a 14.15 horas). Existiendo en ambos casos el servicio de madrugadores por un suplemento de 20 euros.

En cuanto al coste del campus, señalar que varía en función de la modalidad elegida. El año pasado el campus numantino acogió alrededor de un centenar de niños que saborearon lo que se siente al enfundarse una elástica con el escudo numantino.

Los interesados en tener más información sobre el Campus del Numancia pueden obtenerla en este enlace. En el mismo pueden formalizar la inscripción de participación.