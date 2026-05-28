El Numancia espera la resolución del Juez Único de Competición

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia seguía esta mañana pendiente de la resolución de la resolución del Juez Disciplinario Único para Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol respecto a las alegaciones presentadas desde Mariano Vicén tras la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte en la que da por ganado el partido al equipo soriano con el consiguiente cambio en la clasificación.

Este órgano federativo, que debe atender igualmente al escrito remitido por la U.B. Conquense tras la decisión del TAD, envió una providencia a ocho clubes de Segunda Federación a los que considera "interesados" en la situación, clubes que tenían de plazo hasta las 18.00 horas de ayer para presentar alegaciones.

De ese plazo se deduce que el Juez Disciplinario Único se reunía ayer para emitir una resolución. El hecho de que esta no tuviera lugar da una idea de la complejidad de la situación provocada por la resolución del TAD en base a una decisión de los órganos federativos que, simplemente, obviaron el artículo 143.1.f del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol en el que se basó el primer recurso del C.D. Numancia.

Desde la Avenida de Mariano Vicén, que solicita justicia deportiva a raíz de la decisión del TAD, se espera que dicha resolución del órgano federativo tenga lugar hoy (Mañana como muy tarde), máxime cuando hay tienen la condición de "interesados" por estar afectados de forma indirecta, U.B. Conquense y U.D. Ourense, equipos que juegan este fin de semana la vuelta del play off de ascenso a Primera Federación.

En este sentido, el C.D. Numancia ha publicado un tuit con una clasificación en la que el grupo manejado por Ángel Rodríguez ocupa la tercera plaza. En la providencia remitida el pasado martes por el Juez Disciplinario Único para Competiciones No Profesionales se daba por perdido al Deportivo Fabril el partido en Los Pajaritos por resultado de 3-0.

Desde la entidad rojilla se dará a conocer la resolución del órgano federativo en cuanto tenga lugar. Cabe recordar que en sus alegaciones, el C.D. Numancia ha reclamado justicia deportiva a raíz de la resolución del TAD en la que el equipo hubiera terminado en tercera posición. Dicha justicia pasaba por la repetición del play off con los rojillos con la condición de tercer clasificado, entre otras opciones más ambiciosas deportivamente.