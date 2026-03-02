La auténtica receta de torreznos en el airfryer, por fin revelada

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hacer torreznos en el airfryer es, en la práctica, la manera más saludable de tomar este alimento. No obstante, hay que recordar que el torrezno es, básicamente, grasa y piel de cerdo, por lo que hay que tomarlo con mesura.

Cómo hacer que los torreznos queden en el airfryer de 10

La freidora de aire gana la partida a la hora de cocinar los mejores torreznos de Soria frente a otros métodos como la sartén. Y esto es así por varias razones:

No necesitas añadir ni una gota de aceite, ya que el aire caliente circula dentro de la airfryer de tal manera que obliga a la propia grasa del torrezno a ‘sudar’ y desprenderse, depositándose en la cubeta inferior de la misma. Así, estás consumiendo menos calorías que si los frieras sumergiéndolos en aceite en una sartén.

Cuando reutilizas varias veces el aceite de oliva, o se calienta en exceso hasta que ves humo, pueden formarse compuestos tóxicos como la acrilamida o los polímeros de oxidación. Al usar aire, evitas la degradación de grasas externas, lo que provoca un procedimiento más limpio.

Ya hemos visto por qué cocinar torreznos en el airfryer es más saludable que hacerlo en una sartén con aceite. Ahora bien, ¿cuál es la mejor receta de torreznos en airfryer?

La cuenta de Instagram @lacocinadelablasa nos lo reveló en una de sus publicaciones, para que luego podamos repetirlo nosotros en nuestras cocinas y así comer torreznos de la manera más saludable posible.

Evidentemente, lo primero que debemos hacer es comprar un buen producto. Por muy buen procedimiento que sigamos a la hora de cocinarlo, si el producto no es de excelente calidad, no estaremos apreciando todos los sabores.

Si compramos los torreznos envasados, es de vital importancia que los abramos y los dejemos orear al menos durante una hora. Sin embargo, si es panceta en bloque o fresca, es esencial que la dejemos orear un par de días antes de cocinarla. Colocamos la parrilla y situamos el torrezno con la parte crujiente hacia arriba.

Esto es importante: hay que poner la airfryer a 200 ºC durante veinte minutos con la parte que sufla hacia arriba… y no tiene más misterio. el resultado salta a la vista en el propio video de Instagram: crecientemente y jugosa; una delicia absoluta. Como dice el propio protagonista del vídeo ‘Esto sí que es una buena barrita energética’.

Otros trucos a tener en cuenta

Nosotros añadimos varias cosas al video para que afines bien en la preparación de los torreznos en el airfryer. Por ejemplo, no es necesario que le des la vuelta al torrezno al principio de la cocción: la clave es que el calor le dé directo a la piel.

En los últimos cinco minutos del proceso, vigila el torrezno por la ventana del airfryer (o abre la puerta) para ver si la piel ya ha hecho burbujas. Sácalos en cuanto veas la corteza dorada.

Ojo: si antes de meterlos en el airfryer ves que la piel está muy dura, hazle unos pequeños cortes superficiales, sin llegar a la grasa, para facilitar que el calor entre y explote mejor.