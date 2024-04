Ines y Eza alegan al proyecto de modernización y piden más agua

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las comunidades de regantes de Ines y Eza reclaman en el proyecto de modernización de sus dos canales que se amplíe la dotación de agua máxima permitida de 4.200 metros cúbicos por hectárea, dado que hasta la fecha entre ambos contaban con una concesión de 6.200 metros cúbicos por hectárea, pero supera la normativa del Plan Hidrológico Nacional, según refleja el documento. No obstante, aunque finalmente se ha mejorado la propuesta inicial de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de 3.800 metros cúbicos por hectárea, a los regantes les parece una cifra muy escasa, teniendo en cuenta que son unas dotaciones muy por debajo del rendimiento de las tierras, porque quieren seguir adelante con la modernización, pero contando con los recursos que tenían hasta ahora.

En el proyecto que presenta la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), como organismo promotor de la modernización, la Comunidad de Regantes del Canal de Eza dispone de una concesión de 3 hectómetros cúbicos, lo que arroja una dosis unitaria de 6.912 metros cúbicos por hectárea, una cifra que supera la dosis máxima bruta establecida en el Plan Hidrológico para la comarca agraria de El Burgo de Osma, en la que se incluirían estos canales, que asciende a 3.964 metros cúbicos por hectárea y año, por lo que indica que “no se ajusta a realidad” teniendo en cuenta la climatología de esta zona.

No obstante, señala que, con carácter excepcional, las solicitudes de concesión podrán superar las dotaciones máximas siempre que se aporte una justificación técnica específica de las necesidades. Así, finalmente se ha otorgado para dicha Comunidad una concesión de 2,52 hectómetros cúbicos.

Por su parte, la Comunidad de Regantes del Canal de Ines no dispone de concesión, y se beneficia de la reserva del caudal que se establece en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero para el periodo comprendido entre 2022 y 2027, el cual asciende a la cifra de 6,159 hectómetros cúbicos asignado para Ines-Olmillos, de modo que si se resta lo destinado a la Comunidad de Regantes del Canal de Olmillos, que son 2 hectómetros cúbicos, la adicción de los derechos del agua para el abastecimiento de la zona completada será de 6,679 hectómetros cúbicos al año, 2,52 hectómetros cúbicos para el Canal de Eza y 4,159 hectómetros cúbicos para el Canal de Ines.

“Tenemos una asignación histórica en el canal de Eza, que es de 1908, anterior a la construcción de la presa y embalse de la Cuerda del Pozo, y en el de Ines, pero ya se redujo en el Plan Hidrológico vigente hasta 2027 y nos dicen que no se puede hacer nada”, indica Teófilo Andrés, presidente del Canal de Ines.

Andrés asegura que los regantes entenderían una rebaja de entre un 15 y un 20% pero no este “maltrato” de reducir casi un 40%. Sobre todo porque si en un momento dado hay necesidades en esta zona no se puede recibir agua de ningún otro sistema: “¿Quién nos va a ayudar entonces?”. En este sentido, se refiere a la posible cesión de agua a otras comunidades de regantes en el caso de que sufrieran restricciones, e insiste al respecto que ni Ines ni Eza autorizarán un sólo litro mientras no se resuelva la dotación propia o mientras se mantenga la reducción propuesta en el proyecto.

No obstante, la comunidad ha alegado al proyecto de modernización, cuyo plazo de información pública estaba abierto hasta hoy, 15 de abril.

Cabe recordar que esta modernización es una actuación englobada en el convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) en relación con las obras de modernización de regadíos del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos Next Generation EU.

El objetivo de la actuación es la modernización de estas zonas regables de la provincia de Soria. Afecta a 1.495 hectáreas de superficie total. La actuación consiste en la ejecución de una línea eléctrica de MT y un generador fotovoltaico que alimentan a una estación de bombeo, que a su vez toma el agua del canal de Ines y de una balsa de regulación para bombearla a la red de riego y a una balsa de acumulación elevada por medio de una tubería de impulsión.

La red de riego a presión cuenta con sistema de telelectura. El proyecto se completa con las instalaciones eléctricas de baja tensión y la automatización de la toma en el azud. La inversión asciende a 18 millones de euros.

Esta actuación, al estar enmarcada en el Plan España Puede, cuenta con una aportación pública del 80% del coste de los gastos elegibles, mientras que la comunidad de regantes correrá con el coste del 20% restante.

Cuando se haga realidad esta infraestructura, la provincia contará con otras 1.500 hectáreas de regadío, 947 hectáreas de Ines y 498 de Eza de 832 propietarios. Es la oportunidad que los regantes de la zona llevan esperando desde hace tantos años. El presidente del canal de Ines, Teófilo Andrés, recuerda que empezaron «con toda la tramitación en la primavera de 2008, porque antes de nada había que realizar la reconcentración parcelaria. Luego llegó la crisis económica de 2008, y a día de hoy, aunque no hemos dejado de trabajar en el tema, no tenemos nada, y estamos perdiendo rentabilidad en nuestros campos».