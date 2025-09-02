Nuevo curso político en CyL

Creado: Actualizado:

Arranca el curso político, lo hace antes que el escolar, y comienza la cuenta atrás de los comicios autonómicos de Castilla y León, los segundos que se perpetrarán en solitario tras el adelanto atosigado de 2022. Y las miradas ya se posan en nuestra tierra, con los focos del centralismo alumbrando cada día con más intensidad. No es que les preocuparan los incendios ni les preocupen las consecuencias de la tragedia. Es solo tacticismo e intento de desgaste. Pontifica sobre Castilla y León y sus peculiaridades gente que solo pisa la periferia para darse un chapuzón en la Costa del Sol o Mallorca. La vida es diversa. Y la política también. Por eso interpretar Castilla y León desde la realidad madrileña engendra mamarrachadas y vaticinios fallidos. Lo que tiene de interés Castilla y León en la política nacional es que será la primera reválida del PP de Feijóo ante un superviviente nato Sánchez, que rema y rema para nunca morir en la orilla. El PSOE iluminará sus expectativas con un cónclave en León, ahora en el limbo de la agenda de las primarias, donde el partido no cuenta ni con el respaldo del alcalde de la capital y principal referente institucional en la Comunidad. Será interesante ver cómo articula el PSOE de Sánchez la presencia de JA10, que en pleno jolgorio de la UCO, le aconsejó que se largara de una puñetera vez y diera paso a la renovación tras dos secretarios de organización imputados, uno de ellos en la pavera de Soto del Real. ¿Acudirá el regidor capitalino a una convocatoria en la que sabe que no le quieren? En León pueden cambiar de siglas procuradores, que no es que sea mucho, pero uno que sumas y otro que resta el contrario, ya son dos. Eso es mucho en las cifras ajustadas en las que se mueve el policromado arco parlamentario del hemiciclo nacarado, donde los veraneos son de 60 días. Iremos notando la intensidad del foco. Y todos lo saben, por eso cada cual juega a no hacer nada para no forzar errores propios y vivir de los ajenos.