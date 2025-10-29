Castilla y León y la ONU y Xian

Creado: Actualizado:

El PSOE del excandidato a la alcaldía de la Junta está empecinado en hacer grande (más grande) a la UPL en León, que medra a diestra y siniestra, aunque con El Bierzo menguante. Está tan empecinado y ciego de soberbia y desidia como lo estuvo el PSOE de Tudanca, el senador autonómico con sede en Pamplona, en engrandecer como partido a la plataforma Soria Ya. Están tan asustados que los jefes provinciales del aparato, Cendón y Nuria Rubio, han preferido refugiarse en las cuevas de Valdevimbre mientras su muy mejor enemigo, José Antonio Diez, el socialista con más rango institucional de Castilla y León, aunque a él le pese la púrpura autonómica, da la cara como acostumbra. No como los otros que iban contra él por los sinuosos laberintos de Cerdán, hilos de traición, caminos retorcidos como chistorras. La diferencia de JA10 es que sabe que en su descaro está su fortaleza. Él es el problema y la solución del PSOE leonés. Es el problema para las autonómicas, porque la victimización innecesaria que han vuelto a perpetrar contra él, su lamento se traducirá en votos socialistas para la UPL de Luis Mariano, que contempla, cual Nerón, cómo arde el PSOE de Cendón y Rubio. Y es la solución para las municipales porque se encamina, bajo las siglas socialistas, a lograr una mayoría absoluta con la que jamás soñó el PSOE. Y todo esto que se escribe lo corroborará el tiempo, ese juez inquebrantable que da y quita razones. Tan escondidos andan los de la cosa del PSOE de León como desorientados. Ni al que asó la manteca se le ocurre sacar a una dirigente vallisoletana, Patricia Gómez Urban, a responder al leonesismo identitario de JA10. Mientras el candidato a la alcaldía de la Junta anda de la Ceca a la Meca, con más agenda internacional que Trump. A ver si alguien le da alguna razón para quedarse. Motivos sobran. Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia y la ONU y Xian y Estrasburgo... La región más grande de Europa.