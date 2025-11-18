Opinión de un teólogo soriano sobre Rosalía: La sed de sentido

Creado: Actualizado:

No es ninguna novedad decir que vivimos en una sociedad interconectada y que los temas de opinión o de debate en círculos sociales o en las redes nos están servidos en bandeja por los medios de comunicación social, que no se si nos informan de los acontecimientos o dirigen nuestra atención y nuestra mirada hacia puntos de interés que no son nuestros sino de otros, más si cabe en una sociedad del cansancio, donde todo genera aburrimiento y una noticia que salta a la palestra en una abrir y cerrar de ojos es superpuesta por otra y en dos segundos con tanto clip y tanta interconexión se queda en el olvido.

El último mes ha habido dos noticias y acontecimientos que yo no quiero que se me pasen por alto, porque hasta el mismo Nietzsche –uno de los grandes maestros de la sospecha- en Crepúsculo de los ídolos, subrayaba que la principal misión de la educación debía ser enseñarnos a mirar, a pensar, a hablar y escribir y para ello era imprescindible un educador, pero también calma, reposo, tiempo, paciencia.

Me refiero por un lado al filósofo Byung-Chul Han que ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, conocido por sus obras críticas sobre la sociedad actual, como la autoexplotación, el burnout, la hiperconectividad y la transparencia; y por otro al lanzamiento de 'Lux', el cuarto álbum de estudio de la cantante española Rosalía, el 7 de noviembre de 2025, no es solo un evento musical, sino un fenómeno cultural y espiritual.

El "deseo de Dios" en la figura de Rosalía es un tema prominente en el análisis de su obra reciente, especialmente tras el lanzamiento de su álbum LUX. No se trata solo de referencias religiosas, sino de una búsqueda de sentido y trascendencia que la propia artista ha expresado abiertamente.

El punto central de esta interpretación es la afirmación de Rosalía: "Tengo un deseo que creo que solo Dios puede llenar." Esta frase ha sido interpretada por expertos y medios como un reflejo de una nostalgia de infinito que, según el análisis, resuena con la experiencia de la juventud contemporánea: una generación que, a pesar de tenerlo "todo" (fama, éxito, placer), se enfrenta a un vacío existencial o una insatisfacción que lo material no puede colmar.

'Lux' es el intento más ambicioso de Rosalía por abarcar la complejidad de la existencia. Es un disco que utiliza la iconografía y el lenguaje religioso no solo como estética, sino como marco conceptual para explorar temas universales de amor, dolor, sacrificio y la eterna búsqueda de sentido, invitando al oyente a una escucha que es tanto un análisis musical como una experiencia de recogimiento espiritual.

Señalo algunas conexiones entre el deseo de Dios de Rosalía y las críticas filosóficas del pensador Byung-Chul Han, especialmente a raíz de su galardón y su libro Sobre Dios:

La Crisis de la Atención y la Trascendencia: Han critica que la sociedad actual, marcada por la hiperactividad, la distracción constante y la "sociedad del rendimiento", ha perdido la capacidad de la atención profunda y el reposo (el silencio), elementos necesarios para la experiencia de Dios y la trascendencia. Han postula: "No es Dios quien ha muerto, sino el ser humano al que Dios se revelaba."

El Vacío de la Inmanencia: El "deseo que solo Dios puede llenar" de Rosalía puede interpretarse como el reconocimiento de ese vacío que queda cuando el ser humano se vuelca completamente en la inmanencia (el mundo material, el éxito, el like) sin dejar espacio para "lo otro" o "lo de arriba" (lo trascendente).

Búsqueda de Sentido: La espiritualidad emergente en el arte de Rosalía se alinea con una respuesta cultural al agotamiento y la pérdida de sentido diagnosticados por Han en la sociedad de la autoexplotación. El retorno a la fe o al misticismo, incluso si es una "mística sin Iglesia", se ve como una vía para encontrar algo firme y absoluto en tiempos de incertidumbre y liquidez.

La expresión de fe y el "deseo de Dios" de Rosalía han situado a la artista en el centro de un debate cultural sobre la búsqueda de trascendencia en la era posmoderna, reflejando de forma práctica la necesidad de sentido y reposo que Byung-Chul Han analiza desde el pensamiento filosófico.

