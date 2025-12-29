Nicolasa y Puri bajan al pleno

Creado: Actualizado:

¡Ay Puri!, menos mal que ya ha terminaó el pleno…menudo sopor, malita me estaba poniendo, casi me ha daó un cuajo allí dentro…¡Hala, Nicolasa!, qué exagerada que eres hija…Que no, que no, que me estaba mareando y todo de tanto oírles…tres horas allí metida, si lo sé no bajo; pero te empeñaste…que mira lo que te digo, que hasta he pensaó que se me llevaba el Señor delante de todos, que qué calores, y menudos sopores, y que ni agua nos han daó…Es que no dan agua Nicolasa, qué cosas tienes…Pue ellos bien tenían allí su botellita, que yo los he visto, y la del alcalde con gas y todo, que menudo pájaro el rubiales ese…pero que una cosa te digo, que qué sofocos hija…Es que Nicolasa, como siempre estás con la política en la boca, por eso te dije lo de bajar al pleno…Ya, ya, pero que no pensaba yo que iba a durar tanto; y qué coñazo con lo del IBI ese, que parece que no saben hablar de otra cosa…Pues ese del pepé, que tanto hablaba del IBI, es vecino de la Emeteria, que me lo dijo un día. ¡Qué coño del pepé, Puri!, me dijo mi yerno, que ese era de los ciudadanos esos, y que se cambió de chaqueta…; y a caldo los ponía a los del pepé, y mira ahora…y oye, que mi yerno otra cosa no, pero que de esto entiende, que ya sabes que fue alguacil en Ronda. Sí, sí, me acuerdo de eso…Oye Puri, y esa chiquilla, la del pepé, ¿que dicen que se la van a cepillar…? Eso comentaban el otro día en la pescadería de la Toñi, que menudos precios, por cierto; que a esa del pepé le están haciendo la cama y que le van a dar la patada… ¡Jesús, qué cosas! Es que, al parecer, y como el alcalde se va, están todos muy nerviosos y con las navajas afiladas…Ay Puri, pues no sé yo si se va, que mira lo de Extremadura, que igual este rubiales se da un batacazo, y que se vuelve pa Soria; y una cosa te digo, a alguno le da un infarto…; oye Puri, ¿y ese que ni se movía al lao de la del pepé? Uffff Nicolasa, ese es como una figura de cera que dice mi hija; que ni mover aún el pico, pero que debe tener buen sueldo, eso sí; que dame pan y llámame can, ya sabes…Ya, ya, algo había oído…; pues una cosa te digo Puri, a mí el que me pone muy nerviosa es el socialista ese que es el portavoz…que menudo picajoso oye; que no te digo yo que no hable bien eh, y que oye, que se los come a todos, pero que me pone muy nerviosa hija, y que me da repelús cuando lo oigo, que menudo cantamañanas…Pues ese Nicolasa, tiene también buen sueldo, pero oye, que se lo gana, y que ves que se prepara las cosas…Ya, ya, Puri, pero cuidadito con él, que tiene mala baba, te lo digo yo, y que a mí, cuando lo oigo, que menudo repelús…Oye Nicolasa, ¿estás ya mejor? Sí, sí, hija, ya se me ha pasaó, pero que mal rato, y qué sofocos, que ni cuando la menopausia, y mira que ya ha llovido…Pero mucho, Nicolasa, mucho; que nosotras ya, estamos viejas y pellejas, ja, ja, ja… Oye, ¿le preguntamos al guardia ese de la puerta si ya dan los calendarios? ¡Ay, Nicolasa!, a ti te ha gustaó el municipal…Ay hija, yo es que es ver un uniforme, y me viene a la mente mi difunto Serafín…que qué bien que le quedaba el tricornio…y calla, calla, que me vuelven los sopores…