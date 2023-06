José Sosa Soria

El ‘culebrón’ de la próxima Diputación provincial de Soria entra en una nueva fase. El acuerdo de la Junta Electoral Central aclaró la asignación de diputados, pero tal y como estaba anunciado tanto por PP como por el PSOE, aquel partido que se sintiera perjudicado por el mismo acudiría a la vía judicial. La argumentación del máximo órgano electoral da la razón al PP y el PSOE confirmó que explorará «todas las vías jurídicas» para tratar de revertir la situación. Se trata de un proceso complejo y prácticamente inédito por lo que se entra en un terreno desconocido. El PSOE sí tiene claro que, al menos, las reclamaciones llegarán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que pedirá medidas cautelares para evitar que se conforme la nueva Diputación hasta que haya una resolución firme sobre el reparto.

El acuerdo adoptado el martes por la Junta Electoral Central –previa consulta de las Juntas de Zona de Soria y Almazán–aclaró la controversia sobre el método de computar los votos en los pueblos de menos de 100 habitantes. El dictamen avaló la tesis que ha defendido el PP y que se resume en que si para los pueblos de 101 a 250 habitantes el número de votos obtenidos se divide entre el número de cruces a marcar en la papeleta (4), en los de menos de 100 debe aplicarse el mismo criterio, dividiendo entre un máximo de 2. Este criterio otorga la mayoría absoluta en la diputación al PP que alcanzará los 13 diputados por los 11 del PSOE y el único escaño de Vox.

Este jueves se escenificó la aplicación de ese criterio en una Junta Electoral de Zona de Soria donde se informó a los partidos del reparto de los 15 diputados provinciales del Partido Judicial de Soria. El resultado de la asignación es de 7 diputados para el PSOE, 7 para el PP y uno para Vox. En los próximos días serán citados para el mismo fin en El Burgo y Almazán. Como segunda parte, los partidos han vuelto a ser citado el martes para comunicar la designación de las personas que ocuparán esos puestos.

Se avecina una intensa batalla judicial porque el PSOE defiende otro criterio que invertiría el resultado dándole 13 diputados a los socialistas y, por tanto, la mayoría absoluta. La cuestión es que el acuerdo de la Junta Electoral Central que determina la fórmula no es recurrible –es tan solo la respuesta a una consulta–, pero el PSOE sí puede intentar el recurso a las acciones que derivan de ese acuerdo, es decir, la asignación de diputados –el número de puestos que corresponde a cada partido– y la designación de los mismos –cuando se ponga ‘nombre y apellidos a esos puestos–.

Por tanto, este jueves se produjo la primera de esas acciones con la asignación de diputados y el PSOE confirmó que tienen un plazo de 24 horas –se termina sobre las 13.00 horas de este viernes– para recurrir esa decisión. El siguiente paso que darán es con la designación del martes que motivará un nuevo recurso del PSOE, que previsiblemente será elevado al TSJ y en el que se introducirá la petición de medidas cautelares para evitar que se constituya la Diputación hasta que haya una resolución. El proceso se repetirá cuando la Junta de Almazán designe y asigne sus diputados. Siendo un proceso electoral, desde el PSOE estiman que la decisión no se demorará más allá de mediados de julio, aunque, aventurar como puede desarrollarse el proceso es imposible.

«Sorpresa»

El secretario provincial del PSOE, Luis Rey, admitió «cierta sorpresa» por el acuerdo de la Junta Electoral Central que da la razón al PP. «Más allá de la sorpresa, los respetamos, pero el PSOE ya anunció que si no era favorable, recurriríamos a todas las posibilidades jurídicas que tengamos al alcance para hacer valer nuestro criterio jurídico». Ese criterio, en aplicación estricta del artículo 205 de la Ley Electoral, marca que se divide el número de votos por el número de candidatos con un máximo de 4. Es decir, que se divida entre 2, 3 o 4 en función del número de candidatos presentados.

Los socialistas sorianos insisten en «hacer valer» que «somos el partido ganador en la provincia» y explican que más allá del criterio establecido por la Junta Electoral «el PSOE venció en las elecciones por más de 800 votos» por lo que «estamos perfectamente legitimados para tratar de gobernar la Diputación». «Agotaremos las vías jurídicas posibles para tratar de que el criterio mayoritario de la sociedad soriana avale que la Diputación sea gobernada por el PSOE», remarcó.

El propio Rey reconoció la «complejidad» del proceso que ahora se abre. «Veremos si cabe un primer recurso a la asignación de diputados, y luego, que ahí la ley es más clara aunque no hay un procedimiento regulado, sabemos que al estar los diputados elegidos hay una vía ante el TSJ, entendemos que en sala de lo Contencioso-Administrativo». Esa es la hoja de ruta que ahora mismo baraja el PSOE «sin perjuicio de que busquemos otras vías». De la misma forma, los socialistas consideran «razonable» pedir que «de forma cautelar no proceda a la constitución de la Diputación». «Estamos ante un proceso extraordinario y urgente, que se debe resolver en pocos días, y creo que lo mejor para todos es esperar a que haya esa resolución y no que haya una resolución que obligue a conformar una nueva Diputación».

Uno de los principales argumentos que defenderá el PSOE es la sentencia del TSJ de Aragón que avaló la decisión de la Junta Electoral de aquella comunidad en la que se establecía que el reparto para un consejo comarcal se debería hacer atendiendo el número de candidatos presentados. «Al realizar la atribución de votos que corresponde a cada candidatura que se distinga entre los municipios de hasta 100 habitantes y los de entre 101 y 250 no encuentra encaje alguno en la ley electoral», asegura. Asimismo el texto descartaba la aplicación por «analogía» ya que «no hay laguna legal». Esa sentencia recalca que la fórmula a aplicar es «la suma de votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaban la lista correspondiente».

Desde el PP la sensación es de alivio y satisfacción. El mismo miércoles el presidente popular –que salvo sorpresa mayúscula se mantendrá como presidente de la Diputación–, Benito Serrano, ya instó al PSOE a «no enredar» con la Diputación, a pesar de que su partido también había anunciado recursos judiciales si la decisión no era acorde a sus pretensiones. Ayer el secretario provincial, José Manuel Hernando, mostró sus dudas sobre la aventura judicial anunciada por el PSOE. «No sé que es lo que van a recurrir, la asignación sale de una fórmula matemática y automática», insistió.

«Los diputados ya están asignados, en unos días se procederá a la designación y creemos que la Diputación debe constituirse lo antes posible, intentando que se salvaguarden los plazos a pesar de todo el tiempo que se ha perdido en esta historia innecesaria y absurda por parte del PSOE», aseveró. «El criterio de la Junta Electoral Central es el criterio común, el que se aplica en todas las provincias, y no concebimos que en Soria haya una excepción porque le convenga a un determinado partido», concluyó.