Milagros Hervada Soria

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, fija la constitución de la Diputación Provincial para el día 7 de julio, siguiendo los plazos marcados en la norma electoral, y siempre hablando de forma teórica puesto que el PSOE ya ha anunciado que recurrirá la decisión de las juntas electorales por las que el PP obtiene más diputados y por tanto el Gobierno de la institución provincial, y solicitará la suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso. "El plazo es de cinco días, y como el jueves es fiesta local ya probablemente nos vayamos al viernes de la siguiente semana por seguir todos los plazos", afirmó. Será cuando empiece la siguiente campaña electoral, en este caso para las generales, "Nosotros no hemos buscado esto, fuimos con las reglas", indicó.

A este respecto, acusó a los socialistas de "querer cambiar las reglas del juego" al recurrir la decisión de las juntas electorales. "En los partidos judiciales hay una forma de extraer los votos que no es lineal, le guste más o menos al PSOE, y mientras seguirán engañando al electorado y jugando a trileros porque no les dan las matemáticas. Lo siento pero esto es así y las reglas se cambian antes de empezar los partidos no cuando el partido está en juego", apuntó el presidente de la Diputación en la pasada legislatura.

Serrano, que ya se ha postulado como candidato para presidir la institución provincial, aseguró que los nombres todavía no están decididos."No hemos podido entrar en el tema porque no sabíamos cuántos íbamos a elegir y no podemos comprometer y luego decir a un compañero que no", explicó.