La Diputación se constituirá el día 6 pendiente de medidas cautelares

Milagros Hervada Soria

La constitución de la Diputación de Soria será, previsiblemente, el jueves 6 de julio, siguiendo los plazos marcados por la normativa electoral. Sería así en condiciones normales, una vez que la Junta Electoral Central ha despejado las dudas sobre el reparto de diputados en cada partido judicial al aclarar el modo de contar votos en los ayuntamientos de menos de cien habitantes, lo que otorga la mayoría al Partido Popular. Pero el proceso para la formación de la institución provincial está resultando más farragoso de lo esperado con los tribunales de por medio.

El PSOE ya presentó ayer un primer recurso de alzada contra las decisiones de las Juntas Electorales de Zona de Soria y Almazán, algo que tendrá que resolver la Junta Electoral Provincial, pero, además, el próximo miércoles, cuando finalice la proclamación de los candidatos a ser diputados provinciales, los socialistas presentarán otro recurso, en esta ocasión ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el que pedirán medidas cautelares para que la Diputación no se constituya hasta que quede resuelto, puesto que los plazos no son prolongados.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, estimó ayer que la constitución de la Diputación Provincial podría ser el día 7 de julio, teniendo en cuenta que existe un plazo de cinco días desde la proclamación de diputados, que se hará entre el lunes y el miércoles en los tres partidos judiciales. No obstante, desde la institución provincial se matizó que restando días inhábiles, la fecha exacta debería ser el día 6 de julio. «El plazo es de cinco días, y como el jueves es fiesta local ya probablemente nos vayamos al viernes de la siguiente semana», afirmó el presidente de la Diputación de estos últimos cuatro años y que ya se ha postulado para continuar en el cargo.

La Junta Electoral de Zona de Soria ha convocado al PP y a Vox para que presenten a sus candidatos a diputados, siete el primero y uno el segundo, el próximo lunes 26 de junio. Ha hecho lo propio el martes con el PSOE para sus siete. La Junta Electoral de Zona de Almazán ha fijado esta cita para el lunes y en El Burgo de Osma se retrasa al miércoles.

Contando los cinco días preceptivos para conformar la institución a partir de dicho miércoles que es cuando recogen sus credenciales los diputados del partido judicial de El Burgo, sería el jueves 6 de julio el inicio de una nueva legislatura. Esa es la teoría.

Desde la Junta Electoral de Zona de Soria explicaron que el recurso de alzada presentado ayer por el PSOE se ha elevado a la Junta Electoral Provincial, con pocos visos de prosperar porque se seguirán los criterios de la Junta Electoral Central, que ya dictó resolución coincidiendo con las tesis del PP. Por eso la segunda baza de los socialistas será a partir del martes –en la proclamación de los diputados de la capital y Almazán que son los dos partidos judiciales donde los socialistas podrían obtener un diputado más siguiendo el criterio que defienden, distinto al aportado por la Junta Electoral Central–. Entonces presentarán un recurso ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia y si atiende su petición de medidas cautelares, la constitución de la Diputación tendría que esperar.

La Junta Electoral de Zona de Soria se reunión ayer telemáticamente para analizar si se podían proclamar las candidaturas a pesar del recurso de alzada, confirmando que es posible.

Reglas del juego

Por otro lado, Serrano acusó a los socialistas de «querer cambiar las reglas del juego» al recurrir la decisión de las juntas electorales. «En los partidos judiciales hay una forma de extraer los votos que no es lineal, le guste más o menos al PSOE, pero mientras seguirán engañando al electorado y jugando a trileros porque no les dan las matemáticas. Lo siento pero esto es así y las reglas se cambian antes de empezar los partidos no cuando el partido está en juego», apuntó el presidente de la Diputación en la pasada legislatura, recordando al PSOE que se están aplicando las reglas que rigieron en 2015 cuando ganaron en la Diputación, «entonces parece que sí que les gustaban».

Respecto a los nombres de los diputados aseguró que todavía no están decididos. «No hemos podido entrar en el tema porque no sabíamos cuántos íbamos a elegir y no podemos comprometer y luego decir a un compañero que no», afirmó.

El presidente del PP reconoció que en el caso de que la Junta Electoral Central hubiera dado la razón al PSOE también habría recurrido, «pero no por el tema de quién ocupa los asientos, que me parece secundario, lo que me parece grave es que el PSOE intente dos cosas, crear ciudadanos de primera y de segunda en función de donde vivas», y se explicó: «No parece lógico que para elegir un representante valgan los votos diferente en función de si vives en un pueblo mayor o menor de cien habitantes, eso me parece gravísimo. Y es surrealista pretender manejar las listas y en función del número de candidatos que presentes en un pueblo, con menos representantes tengas más votos, eso no se le ocurren más que al PSOE de Soria». Es decir, se puede dar la paradoja de que los tres candidatos del PP tengan menos representación que el único del PSOE a la hora de computar para la Diputación, «eso ocurre en muchos pueblos si entramos en pormenores, y no tiene ningún sentido», añadió. «Por esas dos cuestiones hubiéramos recurrido, no por el tema de quién ocupa los sillones que parece ser que es el único objetivo que tiene el PSOE», según Serrano.

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, tiene claro que es el PSOE el que debe asumir las riendas de la Diputación amparándose en el mayor número de votos y, por ello, tal y como indicó el secretario provincial del partido, Luis Rey, el PSOE recurrirá y llegará a la instancia que tenga que llegar. Además, señaló al respecto: «Pediremos las medidas cautelares suficientes como para que no se avance y haga irreversible lo que no ha salido en el resultado de las urnas».

Para Martínez Mínguez, «el presidente del PP de Soria incurre en contradicciones permanentes. Creo que está más nervioso de lo habitual por la situación que tiene». Recordó que «el PSOE ha ganado por más de 1.200 votos las elecciones en esta provincia. Los datos están ahí, y por tanto si asumiéramos el mantra que él mismo ha repetido mil veces de un ciudadano un voto estaríamos hablando de que el PSOE es el legítimo ganador por mayoría del respaldo ciudadano y, por tanto quien debiera asumir las riendas de la Diputación. Así lo hemos entendido porque tenemos sentencias judiciales firmes que dan la razón al planteamiento en el reparto de diputados que se realiza habitualmente».

Por ello, insistió en que no comparte el dictamen que traslada la Junta Electoral Central, que consideró además «muy breve y que no entra en el fondo de la cuestión», con lo que le abre al PSOE la posibilidad de recurso. Lamentó que ahora desde el PP se les recomiende «que dejemos de enredar». A su juicio «no se puede estar permanentemente poniendo en entredicho la estructura de la democracia y los procesos electorales además de las garantías legítimas en defensa de los intereses de los grupos políticos». En este sentido, indicó que “tenemos que ser mucho más respetuosos con esos y el PSOE lo que hace es defender el resultado electoral que se ha obtenido a nivel absoluto y relativo en la representación legítima».