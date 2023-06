Santiago García Ortega, cabeza de lista por el Partido Popular de Almazán en las pasadas elecciones municipales, ha presentado su dimisión como concejal electo la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Almazán, según ha confirmado el propio edil a Heraldo Diario de Soria.

En declaraciones a este medio, García afirma que dimite por “motivos personales y por no haberse sentido respaldado por el partido político por el que se presentó", el PP, aunque lo cierto es que el hecho de ser excluido como diputado, a pesar de ser el número uno del partido en la localidad, y sí haber accedido el escaño el número 5, José Antonio de Miguel, ha pesado definitivamente para su abandono de la vida política, que por cierto ha sido muy breve

El ya ex concejal se declara como "un adnamantino orgulloso y empresario reconocido" y agradece "de corazón a todos los vecinos el apoyo que me han mostrado en todo momento", a la par que dice "lamentar profundamente el haber tenido que tomar esta decisión a la que por coherencia personal me he visto abocado”

Señala también que "voy a seguir trabajando por mi pueblo, como siempre lo he hecho desde el ámbito personal y empresarial. Todos los adnamantinos saben que estoy a su disposición como siempre lo he estado. He crecido en Almazán, aquí está mi familia y mis amigos”

También destaca que todas mis empresas las he creado en mi pueblo, he dado empleo y oportunidades a muchas personas y así lo voy a seguir haciendo, desde el pleno convencimiento de que desde el ámbito que sea, de que en nuestra tierra se pueden hacer grandes cosas. Lucharé y defenderé siempre a mi tierra desde la posición en la que esté”, finaliza.