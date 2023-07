Gallardo reconoce la «deuda histórica con Soria» y promete infraestructuras

Redacción Soria

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, visitó ayer Soria dentro de un acto de partido y se mostró a favor de una discriminación positiva. «Tenemos una deuda histórica con esta provincia. Se merece de una vez por todas que haya infraestructuras de carretera decentes, de telecomunicaciones para un acceso normalizado a internet, y esto ni el PP ni el PSOE se lo han dado a Soria», aseveró además de mostrarse favorable a la fiscalidad diferenciada.

En el plano laboral, denunció el a su juicio «sistema de prestaciones sociales totalmente excesivo que lo que hace es instalar a personas en la precariedad y que hace que las pymes radicadas en Soria no encuentren trabajadores. Apostamos por aquellas industrias, por aquellos sectores económicos, que pueden diversificar la economía en Soria y que pueden dar un futuro de prosperidad y fijar población, como es por ejemplo la industria del porcino».

También acusó al «partido localista Soria Ya» de connivencia con el PSOE «y ha votado en numerosísimas ocasiones con ellos». Frente a esto, «presentamos una alternativa patriótica y social».

Finalmente defendió la moción para la retirada de la bandera LGTBI del Ayuntamiento de Soria por no ser oficial. No obstante, preguntado por si harían lo mismo con los pendones de Semana Santa, afirmó que son «una tradición» y no de un «lobby», descartando replicar la solicitud.